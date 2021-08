Dans une série d'entretiens, des joueurs se confient sur leur manière de défendre face à l'Argentin. Maxime Gonalons livre son expérience

Sur le terrain ou sur le banc, Maxime Gonalons fait partie de ceux qui ont joué ou vu Lionel Messi au plus près. Son pied gauche, sa capacité à se mettre dans les espaces et analyser son adversaire, ses changements de direction ou sa lucidité, l'ancien capitaine de l'OL décrypte le nouvel attaquant du PSG et évoque certains de ses souvenirs. Première épisode d'une série d'entretiens



En tant que milieu défensif, Messi est un joueur qui vient souvent dans ta zone… est-ce que vous conseillez à ses futurs adversaires de faire de la vidéo pour bien préparer un match face à lui ?

Il faut déjà commencer par dire que c’est un joueur qui est unique. J’ai eu la chance de disputer des grands matchs européens et donc forcément de me confronter aux meilleurs joueurs. Mais lui, il est sur une autre planète. C’est toujours difficile de comparer aux autres joueurs qui ont marqué leur époque mais lui… pffff, il est hors catégorie. Pour la vidéo ? C’est un joueur que l’on voit déjà tout le temps à la télévision, donc on connaît tous très bien le joueur, même si très peu de joueurs arrivent à l’arrêter

Dans un match, que faire pour le stopper ?

Est-ce qu’on peut vraiment parler de le stopper ? La réalité, c’est que c’est vraiment très très compliqué mais il faut l’embêter le plus possible.

Que faire pour l’embêter et l’empêcher d’être dangereux ?

Quand il fait une passe et qu’il se met en mouvement derrière, il faut essayer de le bloquer, de mettre le bras à distance pour empêcher son déplacement, c’est là où il est très très fort. Quand il donne une passe et qu’il va de l’avant, il a un changement de rythme et de direction impressionnants. Donc, pour le gêner, il faut essayer de mettre son corps en opposition et de ne pas faire une faute grossière.

"Il court 5 ou 6km par match, donc il a toujours cette lucidité"

Au milieu, qu’essayiez-vous de faire pour défendre sur lui ?

Quand tu joues face à lui, il faut essayer de l’empêcher de se mettre sur son pied gauche, parce que son pied droit, il l’utilise beaucoup moins. Et surtout essayer de ne pas se jeter pour pas qu’il ne fasse pas cette passe qui fait la différence presque à chaque fois. L’an passé pendant un match de Coupe du roi, on mène 2-0 à la 88e minute et on se fait remonter à 2-2. Si tu regardes les deux buts, ce sont les deux mêmes. Il est sur son pied gauche, rentre vers l’intérieur et pique le ballon pour Griezmann deux fois… et deux fois ça fait but. Si tu as ce petit moment de déconcentration ou que tu ne fais pas attention aux petits détails, il fait la différence rapidement. Il faut essayer au maximum de l’empêcher de rentrer sur son pied gauche, car c’est là où il est le plus dangereux. Même si quand il percute, il est tout à fait capable de partir sur son pied droit.

A-t-il des habitudes que vous avez remarquées dans son jeu ?

Ce qui est très compliqué avec lui, c’est qu’il est très malin. J’ai pu le voir dans différentes occasions en étant sur le terrain, sur le banc ou en tribunes et quand tu regardes bien il ne court pas énormément mais il est intelligent et a une analyse rapide de l’adversité qu’il y a en face. Il se met toujours dans les zones qui sont difficiles pour l’adversaire et avec sa technique et sa rapidité, il fait des différences énormes. Quand tu arrives à peu près à le maîtriser, tu enlèves un gros poids sur l’équipe. En plus d’être intelligent, il est malin. Il évite les coups même s'il en prend. Il est très rarement blessé, quand tu le vois physiquement, tu te dis que le gars doit avoir une hygiène de vie parfaite. Et puis, il y a toujours des moments dans le match où on est moins lucide, on sent la fatigue. Alors que lui, il a toujours cette lucidité et c’est normal quand tu regardes ses statistiques il ne court pas beaucoup, entre 5 et 6 km, pendant que toi au milieu, tu en as déjà fait 10 ou 11. La différence est là : lui est lucide quand il a le ballon et c’est sa force.

L'article continue ci-dessous

En fait, il endort son adversaire…

Il nous endort, c’est ça et c’est là qu’il est très fort. Il sait se faire oublier, se mettre dans les espaces qui mettront en danger l’adversaire. Pour ça, c’est un génie et c’est le type de joueur que l’on reverra peut-être jamais.

"Il faut tout de suite oublier de te jeter. Si tu fais ça, t’es mort"

Dans un championnat réputé pour son côté physique, peut-il s’adapter parfaitement et rapidement en L1 ?

Oui, parce qu’il va jouer dans une équipe où il va être avec quasiment tous les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Et puis c’est toujours pareil avec Messi, quand on regarde bien, il ne prend pas tellement de coups dans un match parce que les joueurs ont tendance à ne pas se jeter. Il n’a pas le même profil qu’un Neymar donc avec lui t’es toujours méfiant à ne pas prendre un petit pont ou à ce qu’il te fasse tomber sur un appui, un dribble. Avec lui, il faut tout de suite oublier de te jeter. Si tu fais ça, t’es mort et c’est du pain béni pour lui. Donc toujours défendre de trois-quart et tenter de l’emmener sur son pied droit.

Quels souvenirs gardez-vous de lui lorsque vous l’avez affronté ?

J’ai deux souvenirs face à lui qui me viennent à l’esprit. Le premier, c’est quand avec Grenade on perd 1-0 au Camp Non, c’était quelques semaines avant la pandémie. Le Barça nous domine tout le match et sur le but qu’il marque, il entre à l’intérieur de la défense après une combinaison dont il est à l’origine. Et son tir, c’était une passe quoi ! Il utilise rarement la force quand il marque, c’est souvent des enroulés et sur cette action, sa finition est d’une facilité déconcertante. Et l’autre souvenir que j’ai de lui, c’est lors de la remonta que l’on fait avec l’AS Rome (1-4, 3-0). Là, je suis sur le banc et il n’existe pas. Il passe complètement à travers. On ne le sentait pas quoi et il avait beaucoup marché sur le terrain.