Maxi Lopez prend sa retraite : "Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser mon rêve"

L'attaquant argentin raccroche à 37 ans : "C'était un beau voyage".

Les vingt ans de carrière de Maxi Lopez se terminent par sa dernière expérience à Sambenedettese, en Serie C. L'attaquant argentin a en effet décidé de prendre sa retraite et de raccrocher ses crampons : à 37 ans, l'heure est venue pour lui de s'arrêter. Maxi Lopez lui-même, via les réseaux sociaux, l'annoncé ce jeudi soir.

La dernière décennie de sa carrière a été majoritairement italienne, à l'exception du transfert sur le sol brésilien pour jouer entre 2018 et 2019 sous le maillot de Vasco da Gama. Ayant grandi à River Plate, Maxi Lopez avait été acheté par le FC Barcelone, réussissant notamment à remporter la Ligue des champions 2006 durant laquelle Ronaldinho avait été un grand protagoniste sous les ordres de Frank Rijkaard. De là, des passages à Majorque et FK Moscou, avant un transfert italien, à Catane.

"Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser mon rêve"

En Sicile, Maxi Lopez a enregistré son meilleur millésime, le seul à deux chiffres. Racheté par Milan, l'Argentin n'a pas réussi à devenir une idole des Rossoneri, errant ça et là dans différentes équipes, de la Sampdoria à Turin. Les années italiennes de Maxi Lopez ont souvent été caractérisées par le problème Icardi-Wanda Nara.

Né en 1984, il a décidé d'en terminer avec le football. "Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Ce fut un beau voyage. Je ferme une porte derrière moi, laissant derrière moi des souffrances et des difficultés jamais subies dans ma carrière ; mais aussi des souvenirs indélébiles de coéquipiers qui ont su être des hommes avant d'être joueurs, un staff qui n'a jamais reculé comme tous ceux qui ont travaillé en coulisses, des fans qui mettent la solidarité et la passion avant tout", a-t-il confié, ému.