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Fan du PSV, la star de la Formule 1 Max Verstappen a reconnu suivre avec passion deux autres clubs. Le quadruple champion du monde soutient aussi Manchester United et le FC Barcelone, a-t-il confié à TalkSPORT.

À la question de savoir « où va vraiment son cœur », Verstappen répond : « Ils jouent dans des championnats différents, non ? Mon père m'emmenait voir le PSV quand j'étais petit. Il avait à l'époque un lien avec Philips. »

« J'aime la mentalité du club, c'est pour cela que j'y suis attaché. Et puis, il y a Barcelone, Johan Cruijff… En tant qu'amateur de football néerlandais, c'est un lien fort, une connexion forte. C'est le meilleur joueur que nous ayons jamais eu. »

« J'aime leur style de jeu, ce club a aussi une place dans mon cœur. Et j'aime beaucoup la Premier League, où il y a de nombreuses équipes compétitives. »

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« Et oui, on finit toujours par choisir un favori. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour moi, c'est United. Les choses sont un peu difficiles en ce moment, mais il faut rester derrière eux et les soutenir de toutes les manières possibles », explique Verstappen.

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Verstappen aura quoi qu'il en soit de quoi se réjouir ce week-end. Manchester United se rend à Liverpool, Barcelone reçoit Villarreal et le PSV se déplace à Nimègue pour affronter le NEC.

Verstappen devra toutefois se contenter des meilleurs moments de ces rencontres. Le Grand Prix de Las Vegas est au programme ce week-end.

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Il restera ensuite deux courses avant la fin de la saison de Formule 1 : le 29 novembre au Qatar, puis le dernier Grand Prix, le 6 décembre à Abou Dhabi.

Verstappen, vainqueur de trois de ses cinq dernières courses, ne peut plus être sacré champion du monde pour la cinquième fois cette saison. Début novembre, le pilote Mercedes Kimi Antonelli, âgé de vingt ans, a officiellement été désigné comme le meilleur.