Max Huiberts révèle : ces trois stars mondiales étaient sur le point de rejoindre l'AZ

À l’époque où Max Huiberts était directeur technique, l’AZ a sérieusement envisagé les recrutements des Sud-Américains Ángel Di María, Alexandre Pato et Philippe Coutinho. C’est ce que révèle le dirigeant sortant dans une interview accordée au Noordhollands Dagblad.

Âgé de 55 ans, Huiberts a dirigé la politique sportive du club d’Alkmaar pendant dix ans, et il admet avoir laissé filer plusieurs opportunités en or.

« Je pense notamment à Jan Paul van Hecke. Nous voulions vraiment le recruter, mais Brighton est entré dans la danse et il est parti chez eux », explique Huiberts, qui aurait aussi aimé attirer l’international néerlandais Micky van de Ven quand il évoluait au FC Volendam.

Au-delà des frontières néerlandaises, le club a également laissé filer plusieurs stars mondiales, notamment en Amérique du Sud.

« Marcel Brands s’était alors intéressé à Ángel Di María. Il en va de même pour l’attaquant brésilien Alexandre Pato, pour lequel Dick Scheringa était prêt à mettre beaucoup d’argent sur la table. Il a choisi l’AC Milan. C’est vraiment dommage. »

« J’étais à Rio de Janeiro autour d’une table avec les agents de Philippe Coutinho. Nous l’avions approché alors qu’il avait quinze ans », se souvient Huiberts.

Malgré ces regrets, Huiberts se félicite d’avoir attiré à Alkmaar des avant-postes de premier plan : Vincent Janssen, Wout Weghorst, Vangelis Pavlidis et Troy Parrott.