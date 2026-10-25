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L’entraîneur du Napoli, Massimiliano Allegri, a laissé éclater sa colère après son expulsion lors d’un match nul spectaculaire (3-3) contre la Roma. Le technicien italien a critiqué les arbitres après la validation de l’égalisation controversée de Leonardo Balerdi en fin de match, malgré les protestations du Napoli pour une faute.

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Allegri voit rouge, la Roma arrache le nul en fin de match à Naples

L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a été expulsé dans les derniers instants d’un match nul mouvementé contre la Roma (3-3) en Serie A, au Stadio Diego Armando Maradona. Naples menait 2-0 grâce à Andre Frank Zambo Anguissa et Scott McTominay, avant que la Roma ne marque deux fois en cinq minutes par Matias Soule et Leonardo Balerdi.

McTominay a inscrit un deuxième but d’une frappe lointaine pour redonner l’avantage à Naples (3-2), mais Balerdi a égalisé de la tête en fin de match après que la VAR n’a retenu aucune faute lors d’un duel controversé avec Sam Beukema.

Allegri a réagi avec fureur au bord du terrain après que le quatrième arbitre, Juan Luca Sacchi, a alerté l’arbitre Andrea Colombo, qui lui a adressé un carton rouge direct.

Allegri fustige l’arbitrage et le traitement réservé aux entraîneurs au bord du terrain

Dans un entretien d’après-match avec DAZN Italia, Allegri a nié avoir insulté les arbitres et exprimé sa frustration face aux sanctions dont il fait l’objet. « Le quatrième arbitre a appelé l’arbitre et m’a fait expulser, mais je n’ai absolument rien dit », a déclaré Allegri.

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« La prochaine fois, je devrai rester assis sur le banc sans bouger, parce qu’à chaque fois que je bouge, je me fais expulser. J’ai dû payer 80 000 € d’amendes la saison dernière, alors peut-être que je ne devrais même plus être au bord du terrain désormais. »

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« J’en vois d’autres qui entrent pratiquement sur le terrain en courant et personne ne dit rien. Quand je bouge, je suis sanctionné », a-t-il ajouté avec sarcasme.

Des difficultés défensives à la disette de Hojlund, Allegri répond avec sarcasme

Interrogé sur la fébrilité défensive de Naples après une victoire 4-3 contre Bodo/Glimt en Ligue des champions en milieu de semaine et une défaite 3-1 face à Venezia, Allegri a répondu avec un sarcasme mordant : « J’ai changé ma façon de jouer maintenant, tout est tourné vers l’attaque. Depuis le début de la saison, j’essaie même d’aligner quatre attaquants quand je le peux. »

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Allegri a également apporté son soutien à l’attaquant Rasmus Hojlund, qui n’a toujours pas marqué en huit apparitions : « Il a eu trois situations très favorables ce soir... le but finira par arriver. »

Il a aussi donné des nouvelles du défenseur Benoit Badiashile, sorti en boitant en raison d’un problème musculaire : « Malheureusement, il a subi cette blessure et nous l’évaluerons au cours des prochaines 48 heures. »

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Une suspension en vue avant le déplacement de Naples à Monza

Allegri a reconnu que sa colère après le match l’empêchait de prendre du recul, alors que Naples a de nouveau laissé échapper de précieux points en Serie A. « Je suis encore en colère à cause de la façon dont le match s’est terminé, donc je manque peut-être de lucidité... après 25 ans à faire ça, je peux aussi commettre des erreurs », a admis Allegri.

« Je ne suis pas en état, pour la première fois en 25 ans, de vous donner des réponses claires sur le match. Je suis donc désolé, mais je dois vous souhaiter une bonne nuit. »

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Après avoir dû être retenu par des membres du staff lors de son accès de colère au bord du terrain, Allegri sera nécessairement suspendu pour le déplacement de Naples à Monza en milieu de semaine. Cette suspension pourrait être prolongée en fonction du rapport de match de l’arbitre.