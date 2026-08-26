Quelques heures avant la finale de Coupe contre le VfB Stuttgart, qui a finalement couronné l’année la plus réussie du FC Bayern Munich depuis 2020, il n’y a soudainement plus eu qu’un seul sujet chez le рекордmeister allemand. Dans un entretien avec le Spiegel, fidèle à ses prises de position tranchées, Uli Hoeneß a exprimé ses « doutes » sur le travail du directeur sportif nommé au début de l’année 2024. Les chances d’une prolongation du contrat de Max Eberl, qui courait encore jusqu’en 2027, étaient de « 60:40 ».

Ce sont des sorties comme celle-ci qui soulignent le pouvoir que le patron du club possède encore au FCB. Et ce, même des années après son « retrait » officiel des affaires opérationnelles. L’initiative de Hoeneß, discutable sur le plan humain, n’a visiblement pas laissé Eberl indemne. Malgré cela, après la finale remportée, il a choisi de manière proactive l’humour noir avant de livrer ensuite une prestation authentique et souveraine. « J’ai le cuir épais », a-t-il souligné, offrant ainsi une réaction remarquable. Une fois de plus. Comme au cours des semaines et des mois précédents. Jusqu’au moment de sa prolongation de contrat jusqu’en 2029, mardi.

Eberl a connu une évolution clairement perceptible. Qu’il connaisse et comprenne ce milieu s’était déjà vu lors de ses passages à Gladbach et Leipzig. Mais à la Säbener Straße, on le sait, les règles sont différentes. En plus du travail quotidien, il faut aussi satisfaire le puissant conseil de surveillance incarné par Hoeneß et l’ancien patron du directoire Karl-Heinz Rummenigge. Mais en tout premier lieu, c’est Hoeneß qu’il faut satisfaire.

Celui-là même qui, il y a environ un an, avait encore qualifié Eberl dans le « Doppelpass » de trop mou, trop égoïste et trop dépensier avec l’argent durement gagné. Depuis, la situation s’est inversée, comme Hoeneß lui-même l’a laissé entendre dès le début de la préparation à Tegernsee, allant même jusqu’à présenter en personne ses excuses à Eberl pour ses déclarations en marge de la finale de Coupe, avant de faire passer, seulement deux mois plus tard, les chances d’une poursuite de leur collaboration à « 100 pour cent ».

Que cela se soit désormais effectivement concrétisé, Eberl l’a amplement mérité ces derniers temps. Non seulement il a résisté à l’immense pression, également exercée par Hoeneß. Mais le dirigeant de 52 ans a aussi, et c’est finalement le plus important dans sa fonction, construit un effectif auquel on peut prêter une réussite maximale avec un choix d’entraîneur parfait. D’autant que l’équipe, malgré des conditions compliquées et des consignes strictes venues d’en haut, a encore été considérablement renforcée avec Nathaniel Brown et Ismael Saibari, tant en profondeur qu’en qualité.

Reproches à répétition : comment Max Eberl a gagné son nouveau statut au FC Bayern

Pour les deux recrues, Eberl avait, dans le plus pur esprit de Hoeneß, rapidement joint le geste à la parole, tout en faisant preuve de doigté sur la politique tarifaire. Comme l’a récemment rapporté la Sport Bild, il aurait également cherché davantage la proximité avec le septuagénaire de 74 ans et Rummenigge après la finale de Coupe. Les deux grandes figures du club avaient auparavant regretté l’absence d’échanges réguliers. Ce manque s’était par exemple fait sentir dans la gestion du cas Thomas Müller. Eberl avait plus ou moins laissé au vétéran le soin de décider lui-même d’un éventuel maintien, avant que Hoeneß n’affirme publiquement le contraire. Ou encore quand Eberl annonçait pour Leroy Sané une prolongation de contrat rapide, pour finalement devoir laisser partir l’international libre.

Toute la vérité impose bien sûr aussi de rappeler que le chemin vers l’évolution du statut d’Eberl a été semé d’embûches. Vincent Kompany n’était, on le sait, ni le premier, ni le deuxième, ni même le troisième choix de la direction bavaroise autour d’Eberl, qui avait même tenté de convaincre Thomas Tuchel de rester après la séparation décidée des semaines plus tôt.

Mais c’est aussi Eberl qui a toujours gardé le Belge sur sa liste et qui a fini par s’imposer après cette pluie de refus. Au moins cela, Hoeneß le lui avait déjà accordé à la fin de l’année dernière. « Le mérite en revient à Max Eberl. C’est lui qui a d’abord mis Vincent sur la table chez nous avant de réussir à l’obtenir », avait déclaré Hoeneß, avant de rappeler encore en mai qu’Eberl voulait en réalité auparavant faire revenir Tuchel.

Pour Luis Diaz aussi, le transfert phare de l’été dernier, une part de réussite a joué. Avant cela, les Munichois avaient perdu la bataille pour Florian Wirtz, tandis que les alternatives envisagées comme Nico Williams, Xavi Simons ou Christopher Nkunku n’étaient pas réalisables ou avaient été rejetées par le conseil de surveillance. Mais là encore, c’est Eberl qui a repris les choses en main et frappé dans le mille. Les critiques qui pointaient du doigt l’ensemble formé par l’âge et l’indemnité de transfert se sont tues depuis longtemps.

La décision de recruter Nicolas Jackson en prêt pour un montant exorbitant était certes clairement une erreur. Mais l’opération avait aussi été précédée d’un ordre de prêt émanant de Hoeneß, probablement donné seulement après que Kingsley Coman, sujet aux blessures, eut déjà été bradé à l’Arabie saoudite pour 25 millions d’euros, alors que le secteur offensif devait encore impérativement être renforcé en quantité.

Le recrutement inutile et trop cher de Joao Palhinha avait été lancé avant même l’arrivée d’Eberl, à qui, après l’échec du transfert un an plus tôt, une promesse avait été faite. Malgré cela, Ebert tire encore le maximum de la situation avec le transfert à Benfica Lisbonne. Une solution satisfaisante se dessine aussi pour Bryan Zaragoza, ce qui permettrait de franchir une nouvelle étape dans les économies salariales qu’il réclame.

Enfin, cet été, Daniel Peretz et Alexander Nübel ont eux aussi été vendus pour des montants corrects, comme Mathys Tel ou Adam Aznou l’année précédente, tandis qu’après Müller, les gros salaires Leon Goretzka et Raphael Guerreiro ont également disparu de la masse salariale avec la fin de leur contrat.

Le reproche selon lequel Eberl aurait fait trop de concessions à Jamal Musiala, Alphonso Davies et Dayot Upamecano lors de leurs coûteuses prolongations de contrat n’est lui aussi que partiellement justifié. Alors que ce dernier a franchi un grand cap vers la classe mondiale absolue la saison passée, il n’était naturellement pas prévisible, concernant Musiala et Davies sur le plan de la forme, que les deux allaient souffrir de tels problèmes physiques.

Getty Images

Contrôle venu d’en haut ? Max Eberl devrait perdre des compétences au FC Bayern

À l’élimination des dossiers hérités du passé et aux décisions justes ou au moins compréhensibles dans la planification de l’effectif s’oppose ainsi ce thème récurrent : le puissant organe autour de Hoeneß a eu des problèmes avec Eberl et pourrait très bien en avoir de nouveau bientôt.

Une petite crise sportive peut, on le sait, avoir de lourdes conséquences à Munich. Le fait qu’Eberl doive, selon certaines informations, perdre des compétences au Campus, et que des proches comme Markus Weinzierl aient dû partir ou, dans le cas de Nils Schmadtke, doivent encore s’en aller, laisse également un arrière-goût amer. Tout comme l’introduction supposée d’un nouveau comité des transferts cet été, qui, selon l’Abendzeitung, reste en permanence en contact avec Eberl.

La main de contrôle du comité et la langue acérée de Hoeneß accompagneront aussi Eberl dans les années à venir. Mais il sait désormais de mieux en mieux comment les gérer, sans négliger son véritable travail ni perdre son flair sur le marché des transferts. Son nouveau contrat en est la récompense méritée.

Max Eberl au FC Bayern Munich : les arrivées en un coup d’œil