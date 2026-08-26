Quelques heures avant la finale de Coupe contre le VfB Stuttgart, qui a finalement couronné l’année la plus réussie du FC Bayern Munich depuis 2020, un seul sujet s’est soudainement imposé chez le Rekordmeister allemand. Dans un entretien au ton, comme à son habitude, très tranché accordé à Der Spiegel, Uli Hoeneß a fait part de ses « doutes » concernant le travail du directeur sportif installé début 2024. Les chances d’une prolongation du contrat de Max Eberl, qui court encore jusqu’en 2027, étaient de « 60:40 ».

Ce sont des sorties comme celle-ci qui soulignent le pouvoir que le patron du club détient encore au FCB. Et ce, même des années après son « retrait » officiel des affaires opérationnelles. L’offensive de Hoeneß, humainement discutable, n’a visiblement pas laissé Eberl totalement indemne. Malgré cela, après la finale remportée, il a choisi de prendre les devants avec un humour noir assumé, avant de livrer une prestation authentique et souveraine. « Ma carapace s’est épaissie », a-t-il souligné, offrant ainsi une réaction remarquable. Une fois de plus. Comme ces dernières semaines et ces derniers mois. Jusqu’au moment de sa prolongation de contrat jusqu’en 2029 mardi.

Eberl a connu une évolution clairement perceptible. Qu’il connaisse et comprenne ce milieu se voyait déjà lors de ses passages à Gladbach et Leipzig. Mais à la Säbener Straße, les choses fonctionnent différemment, comme chacun sait. Outre le travail quotidien, il faut aussi parvenir à satisfaire le puissant conseil de surveillance incarné par Hoeneß et l’ancien patron du directoire Karl-Heinz Rummenigge. Mais avant tout, c’est Hoeneß qui doit être satisfait.

Celui-là même qui, il y a environ un an encore, dans le « Doppelpass », avait qualifié Eberl de trop tendre, trop égoïste et trop dépensier avec un argent durement gagné. Depuis, la situation s’est inversée, comme Hoeneß lui-même l’a laissé entendre dès le début de la préparation au Tegernsee, allant même jusqu’à présenter en personne ses excuses à Eberl pour ses déclarations faites en marge de la finale de Coupe, avant de porter seulement deux mois plus tard les chances d’une poursuite de leur collaboration à « 100 pour cent ».

Si cela s’est désormais réellement produit, Eberl l’a amplement mérité ces derniers temps. Non seulement il a résisté à l’immense pression, également exercée par Hoeneß, mais le dirigeant de 52 ans a aussi, et c’est finalement le plus important dans sa fonction, constitué un effectif auquel, avec un choix d’entraîneur parfait, on peut prêter une réussite maximale. D’autant que l’équipe, malgré des conditions compliquées et des consignes strictes venues d’en haut, s’est encore considérablement renforcée en quantité comme en qualité avec Nathaniel Brown et Ismael Saibari.

Les reproches à répétition : comment Max Eberl a gagné son nouveau statut au FC Bayern

Pour ces deux recrues, Eberl avait, dans le plus pur esprit de Hoeneß, très tôt joint le geste à la parole, tout en faisant preuve de doigté sur la politique tarifaire. Comme l’a récemment rapporté Sport Bild, il aurait aussi cherché plus intensément après la finale de Coupe à se rapprocher du dirigeant de 74 ans et de Rummenigge. Les deux figures du club avaient auparavant regretté l’absence d’échanges réguliers. Le fait que cela ait manqué s’était par exemple remarqué par le passé dans la gestion du cas Thomas Müller. Eberl avait d’abord plus ou moins laissé au vétéran le soin de décider lui-même d’un éventuel maintien, avant que Hoeneß n’affirme ensuite publiquement le contraire. Ou encore lorsque Eberl avait annoncé une prolongation de contrat rapide pour Leroy Sane, avant de devoir finalement laisser partir l’international libre de tout contrat.

Pour être complet, il faut bien sûr aussi rappeler que le chemin jusqu’à l’évolution du statut d’Eberl a été semé d’embûches. Vincent Kompany n’était, on le sait, ni le premier, ni le deuxième, ni même le troisième choix de la direction bavaroise autour d’Eberl, qui avait même tenté de convaincre Thomas Tuchel de rester après la séparation décidée quelques semaines plus tôt.

Mais c’est aussi Eberl qui a toujours gardé le Belge dans un coin de sa tête et qui a fini par s’imposer après la série de refus. Au moins cela, Hoeneß le lui avait déjà concédé à la fin de l’année dernière. « Le mérite en revient à Max Eberl. C’est lui qui a d’abord mis Vincent sur la table chez nous et qui l’a ensuite obtenu », avait déclaré Hoeneß, avant de souligner de nouveau en mai qu’Eberl voulait en réalité d’abord faire revenir Tuchel.

Pour Luis Diaz aussi, le transfert roi de l’été dernier, une part de chance a joué. Auparavant, les Munichois avaient dû s’incliner dans le dossier Florian Wirtz, tandis que les alternatives prévues comme Nico Williams, Xavi Simons ou Christopher Nkunku n’étaient pas réalisables ou avaient été rejetées par le conseil de surveillance. Mais là encore, c’est Eberl qui a repris la main et qui a touché juste. Les critiques qui pointaient du doigt l’ensemble formé par l’âge et l’indemnité de transfert se sont depuis longtemps tues.

La décision de recruter Nicolas Jackson en prêt contre un montant exorbitant était certes bel et bien une erreur. Mais l’opération avait aussi été précédée d’un ordre de prêt émanant de Hoeneß - visiblement formulé seulement après que l’injury-prone Kingsley Coman a déjà été bradé pour 25 millions d’euros vers l’Arabie saoudite -, alors que le secteur offensif devait encore impérativement être renforcé en quantité.

Le recrutement inutile et trop cher de Joao Palhinha avait été lancé avant même l’arrivée d’Eberl, à qui une promesse avait été faite après l’échec du transfert un an plus tôt. Malgré cela, Ebert tire encore le maximum de la situation avec le transfert vers Benfica Lisbonne. Une solution satisfaisante se profile également pour Bryan Zaragoza, ce qui permettrait de franchir une nouvelle étape dans les économies salariales qu’il réclamait.

Enfin, cet été, Daniel Peretz et Alexander Nübel ont également été vendus pour des montants corrects, tout comme Mathys Tel ou Adam Aznou l’an dernier, tandis qu’après Müller, les gros salaires Leon Goretzka et Raphael Guerreiro ont eux aussi disparu de la masse salariale à l’expiration de leur contrat.

L’accusation selon laquelle Eberl aurait fait trop de concessions à Jamal Musiala, Alphonso Davies et Dayot Upamecano lors de leurs coûteuses prolongations de contrat n’est elle aussi que partiellement justifiée. Si ce dernier a franchi un grand cap vers l’absolue classe mondiale la saison passée, il n’était naturellement pas prévisible, concernant Musiala et Davies dans leur forme, que les deux souffriraient de tels problèmes physiques.

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Contrôle venu d’en haut ? Max Eberl va sans doute perdre des prérogatives au FC Bayern

À l’élimination des dossiers hérités du passé et aux décisions justes, ou du moins compréhensibles, dans la planification de l’effectif s’oppose donc ce thème récurrent : le puissant organe autour de Hoeneß a eu des problèmes avec Eberl et pourrait bien en avoir de nouveau bientôt.

Une petite crise sportive peut, on le sait, avoir de lourdes conséquences à Munich. Le fait qu’Eberl soit, selon certaines informations, appelé à perdre des compétences au Campus, et que des proches comme Markus Weinzierl aient dû partir ou, dans le cas de Nils Schmadtke, doivent encore s’en aller, laisse lui aussi un arrière-goût amer. De même que l’introduction supposée d’un nouveau comité des transferts cet été qui, selon l’Abendzeitung, échange en permanence avec Eberl.

La main contrôlante du comité et la langue acérée de Hoeneß accompagneront aussi Eberl dans les années à venir. Mais il sait désormais de mieux en mieux comment gérer cela, sans négliger son véritable travail ni perdre son flair sur le marché des transferts. Ce nouveau contrat en est la récompense méritée.

Max Eberl au FC Bayern Munich : les arrivées en un coup d’œil