Max Eberl révèle : le Bayern Munich a fait une offre particulière à Michael Olise pendant la Coupe du monde

Il a été « en contact à plusieurs reprises » avec Olise pendant la Coupe du monde, a révélé Eberl lors d’un point presse mercredi, avant de raconter sans détour deux épisodes concrets. « Il m’a envoyé une jolie photo avec Manu Kone, que j’avais fait venir à Gladbach à l’époque, où ils se tenaient tous les deux bras dessus bras dessous dans le vestiaire », a raconté Eberl. Olise et Kone (désormais à l’AS Roma) ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde avec la France, mais y ont été éliminés par l’Espagne, future championne du monde.

Entre-temps, Eberl a proposé à Olise de changer de numéro de maillot : « Nous lui avons demandé s’il voulait avoir le numéro 11, comme à la Coupe du monde. Il a alors répondu : non, il aimerait continuer à garder le 17. »

En équipe de France, Olise porte actuellement le numéro 11, tandis qu’au Bayern, il appartenait la saison passée au prêté Nicolas Jackson. Après le départ de Jackson et le refus d’Olise, le 11 est revenu à la recrue Nathaniel Brown, officiellement présenté mercredi.

Eberl fatigué par les rumeurs autour d’Olise : « Je suis maintenant soulagé »

Tandis qu’Olise et Eberl échangeaient au sujet de Manu Kone et des numéros de maillot, le monde du football débattait d’un possible transfert du prodige de 24 ans du Bayern vers le Real Madrid. En dépit de nombreux démentis des deux clubs, la machine à rumeurs a continué de tourner à plein régime.

« On pouvait le comprendre, parce qu’il y avait la Coupe du monde et que le Bayern Munich et le Real Madrid font partie des plus grands clubs du monde. Ça fait des clics », a estimé Eberl. « À un moment, c’est devenu pénible, parce que cette histoire était sans cesse relancée encore et encore. Alors que le Real Madrid comme nous avons clairement pris position en disant qu’il n’y avait absolument rien. Je suis maintenant soulagé que le sujet ait, je l’espère, presque disparu. » Au plus tard, le recrutement visé par le Real de Yan Diomande, de RB Leipzig, devrait mettre fin aux rumeurs.

Olise profite actuellement de vacances prolongées après la Coupe du monde et reprendra l’entraînement collectif après la tournée en Asie (du 1er au 8 août).