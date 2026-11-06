Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Antonio Nusa est l’une des rares valeurs sûres du RB Leipzig en ce début de saison chaotique. De quoi susciter des convoitises. Le Bayern Munich serait toujours séduit par son profil.

Selon Bild, le directeur sportif Max Eberl aimerait toujours voir Nusa porter le maillot du club le plus titré d’Allemagne. L’international norvégien avait déjà été évoqué à Munich l’été dernier, le Bayern envisageant de recruter un concurrent à Luis Diaz sur l’aile gauche.

Finalement, après avoir renoncé à Anthony Gordon (transféré au FC Barcelone), le club a recruté Ismael Saibari, un joueur offensif axial. Alphonso Davies a été désigné comme doublure de Diaz sur le côté gauche, tandis qu’Arijon Ibrahimovic, autre solution en interne, a rejoint le FC Augsbourg en prêt. Diaz étant actuellement absent sur blessure (petite déchirure d’un faisceau musculaire), Davies a provisoirement retrouvé son ancien poste en attaque, tandis que Nathaniel Brown ou Josip Stanisic occupe le poste d’arrière gauche.

Avant le déplacement à Mayence samedi, la participation de Davies est toutefois elle aussi incertaine. Selon l’entraîneur Aaron Danks, les Munichois doivent se montrer « prudents » avec lui.

Publicité Publicité

Le recrutement d’un ailier gauche devrait figurer tout en haut des priorités du Bayern pour l’été prochain, notamment en raison de la propension de Davies à se blesser. Sky et Bild ont récemment rapporté qu’Oskar Pietuszewski, du FC Porto, constituait une option sérieuse et que des discussions avaient déjà eu lieu. Eberl serait également un grand admirateur du joueur de 18 ans.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Son recrutement ne serait toutefois pas bon marché : Pietuszewski dispose à Porto d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Selon Bild, outre le Polonais et Nusa, le Bayern suit d’autres candidats pour ce poste : Rio Ngumoha, de Liverpool, et Eli Junior Kroupi, de Bournemouth.

Arsenal recrutera-t-il Antonio Nusa dès cet hiver ?

Et Nusa ? Selon le journal anglais The Sun, Arsenal pourrait tenter une approche dès cet hiver. Le club aurait suivi Nusa « de près » et jugé son profil convaincant. Les Gunners seraient optimistes quant à la possibilité de le recruter pour une indemnité de transfert d’environ 54 millions d’euros. Le RB Leipzig ne devrait toutefois avoir aucune envie de céder son joueur offensif le plus régulier cet hiver, encore moins pour moins de 60 millions d’euros.

Publicité

Le joueur de 21 ans a rejoint le club saxon à l’été 2024 en provenance du Club Bruges pour 21 millions d’euros et y a connu une progression remarquable. Il totalise actuellement 16 buts et 18 passes décisives en 85 matches officiels. Avec quatre buts et six passes décisives en huit matches de Bundesliga cette saison, il a déjà dépassé ses statistiques de la saison précédente (31 matches de Bundesliga, quatre buts et trois passes décisives).