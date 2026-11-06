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Eberl BayernIMAGO / Ulrich Wagner
Jonas Rütten
Traduit par

Max Eberl aimerait sans doute le voir au Bayern Munich : une star de Bundesliga sur le point d’être transférée à la surprise générale cet hiver ?

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Antonio Nusa est l’une des rares valeurs sûres du RB Leipzig en ce début de saison chaotique. De quoi susciter des convoitises. Le Bayern Munich serait toujours séduit par son profil.

Selon Bild, le directeur sportif Max Eberl aimerait toujours voir Nusa porter le maillot du club le plus titré d’Allemagne. L’international norvégien avait déjà été évoqué à Munich l’été dernier, le Bayern envisageant de recruter un concurrent à Luis Diaz sur l’aile gauche.

Finalement, après avoir renoncé à Anthony Gordon (transféré au FC Barcelone), le club a recruté Ismael Saibari, un joueur offensif axial. Alphonso Davies a été désigné comme doublure de Diaz sur le côté gauche, tandis qu’Arijon Ibrahimovic, autre solution en interne, a rejoint le FC Augsbourg en prêt. Diaz étant actuellement absent sur blessure (petite déchirure d’un faisceau musculaire), Davies a provisoirement retrouvé son ancien poste en attaque, tandis que Nathaniel Brown ou Josip Stanisic occupe le poste d’arrière gauche.

Avant le déplacement à Mayence samedi, la participation de Davies est toutefois elle aussi incertaine. Selon l’entraîneur Aaron Danks, les Munichois doivent se montrer « prudents » avec lui.

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Le recrutement d’un ailier gauche devrait figurer tout en haut des priorités du Bayern pour l’été prochain, notamment en raison de la propension de Davies à se blesser. Sky et Bild ont récemment rapporté qu’Oskar Pietuszewski, du FC Porto, constituait une option sérieuse et que des discussions avaient déjà eu lieu. Eberl serait également un grand admirateur du joueur de 18 ans.

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Son recrutement ne serait toutefois pas bon marché : Pietuszewski dispose à Porto d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Selon Bild, outre le Polonais et Nusa, le Bayern suit d’autres candidats pour ce poste : Rio Ngumoha, de Liverpool, et Eli Junior Kroupi, de Bournemouth.

Arsenal recrutera-t-il Antonio Nusa dès cet hiver ?

Et Nusa ? Selon le journal anglais The Sun, Arsenal pourrait tenter une approche dès cet hiver. Le club aurait suivi Nusa « de près » et jugé son profil convaincant. Les Gunners seraient optimistes quant à la possibilité de le recruter pour une indemnité de transfert d’environ 54 millions d’euros. Le RB Leipzig ne devrait toutefois avoir aucune envie de céder son joueur offensif le plus régulier cet hiver, encore moins pour moins de 60 millions d’euros.

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Le joueur de 21 ans a rejoint le club saxon à l’été 2024 en provenance du Club Bruges pour 21 millions d’euros et y a connu une progression remarquable. Il totalise actuellement 16 buts et 18 passes décisives en 85 matches officiels. Avec quatre buts et six passes décisives en huit matches de Bundesliga cette saison, il a déjà dépassé ses statistiques de la saison précédente (31 matches de Bundesliga, quatre buts et trois passes décisives).

Antonio Nusa RB LeipzigGetty Images