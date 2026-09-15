Arsenal et Liverpool se sont qualifiés pour le quatrième tour de la Carabao Cup après des victoires respectivement contre Ipswich Town et Tottenham Hotspur. Max Dowman a une nouvelle fois marqué les esprits avec Arsenal grâce à deux superbes buts.

Ipswich Town - Arsenal 2-4

Très remanié, Arsenal a connu un départ canon à Ipswich. Max Dowman a conclu avec sang-froid après une superbe action individuelle, puis Noni Madueke a rapidement doublé la mise. De quoi faire exulter le parcage visiteurs à Portman Road.

Zian Flemming avait inscrit samedi, à la 90e minute, le but de la victoire sur la pelouse de Crystal Palace. Le Néerlandais s’est aussi montré très actif contre Arsenal, sans parvenir avant la pause à réduire l’écart. Arsenal est rentré aux vestiaires avec une avance confortable.

Dowman a de nouveau trouvé le chemin des filets peu après la reprise, faisant soudainement disparaître tout suspense. Arsenal a ensuite géré tranquillement cette rencontre du troisième tour de la Carabao Cup et a même vu Mikel Merino inscrire le 0-4. Anis Mehmeti a sauvé l’honneur pour Ipswich après une attaque rapide du club à domicile, et dans le temps additionnel, l’ancien Ajacide Chuba Akpom a lui aussi marqué.

Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1

Les deux équipes avaient débuté avec des onze fortement remaniés, ce qui avait permis à Cody Gakpo, Jeremie Frimpong et à l’ancien joueur prêté par l’Ajax James McConnell de débuter pour Liverpool. Pourtant, c’est Alexis Mac Allister qui, après une vingtaine de minutes, a ouvert le score d’une frappe placée dans la lucarne : 1-0.

Un peu plus tôt, Lucas Bergvall avait déjà gâché une énorme occasion pour Tottenham. Dans une première période globalement équilibrée, Mohammed Kudus a lui aussi eu une grosse opportunité d’égaliser, mais sa tentative est passée de peu au-dessus du but.

Au retour des vestiaires, Liverpool a rapidement porté le score à 2-0 grâce à Gakpo. Le Néerlandais, qui portait le brassard de capitaine à Anfield, s’est bien mis le ballon sur son pied droit avant de décocher une magnifique frappe. Cela a offert un peu d’air au club local, mais les Spurs sont tout de même revenus dans le match à 20 minutes de la fin : Conor Gallagher a inscrit le 2-1 sur corner.

Cela n’a pas suffi, car dans le temps additionnel, Dominik Szoboszlai a encore montré toute sa classe. Après un petit ballon piqué de Gakpo, le Hongrois a laissé rebondir le ballon une fois avant de l’expédier en pleine lucarne d’environ 25 mètres : 3-1.