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Rian Rosendaal

Traduit par

Max Dowman vole la vedette lors du gala d’Arsenal ; but exceptionnel de Dominik Szoboszlai avec Liverpool

Ipswich vs Arsenal
Ipswich
Arsenal
Carabao Cup
Liverpool vs Tottenham
Liverpool
Tottenham

Arsenal et Liverpool se sont qualifiés pour le quatrième tour de la Carabao Cup après des victoires respectivement contre Ipswich Town et Tottenham Hotspur. Max Dowman a une nouvelle fois marqué les esprits avec Arsenal grâce à deux superbes buts.

Ipswich Town - Arsenal 2-4

Très remanié, Arsenal a connu un départ canon à Ipswich. Max Dowman a conclu avec sang-froid après une superbe action individuelle, puis Noni Madueke a rapidement doublé la mise. De quoi faire exulter le parcage visiteurs à Portman Road.

Zian Flemming avait inscrit samedi, à la 90e minute, le but de la victoire sur la pelouse de Crystal Palace. Le Néerlandais s’est aussi montré très actif contre Arsenal, sans parvenir avant la pause à réduire l’écart. Arsenal est rentré aux vestiaires avec une avance confortable.

Dowman a de nouveau trouvé le chemin des filets peu après la reprise, faisant soudainement disparaître tout suspense. Arsenal a ensuite géré tranquillement cette rencontre du troisième tour de la Carabao Cup et a même vu Mikel Merino inscrire le 0-4. Anis Mehmeti a sauvé l’honneur pour Ipswich après une attaque rapide du club à domicile, et dans le temps additionnel, l’ancien Ajacide Chuba Akpom a lui aussi marqué.

Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1

Les deux équipes avaient débuté avec des onze fortement remaniés, ce qui avait permis à Cody Gakpo, Jeremie Frimpong et à l’ancien joueur prêté par l’Ajax James McConnell de débuter pour Liverpool. Pourtant, c’est Alexis Mac Allister qui, après une vingtaine de minutes, a ouvert le score d’une frappe placée dans la lucarne : 1-0.   

Un peu plus tôt, Lucas Bergvall avait déjà gâché une énorme occasion pour Tottenham. Dans une première période globalement équilibrée, Mohammed Kudus a lui aussi eu une grosse opportunité d’égaliser, mais sa tentative est passée de peu au-dessus du but.   

Au retour des vestiaires, Liverpool a rapidement porté le score à 2-0 grâce à Gakpo. Le Néerlandais, qui portait le brassard de capitaine à Anfield, s’est bien mis le ballon sur son pied droit avant de décocher une magnifique frappe. Cela a offert un peu d’air au club local, mais les Spurs sont tout de même revenus dans le match à 20 minutes de la fin : Conor Gallagher a inscrit le 2-1 sur corner.   

Cela n’a pas suffi, car dans le temps additionnel, Dominik Szoboszlai a encore montré toute sa classe. Après un petit ballon piqué de Gakpo, le Hongrois a laissé rebondir le ballon une fois avant de l’expédier en pleine lucarne d’environ 25 mètres : 3-1.

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