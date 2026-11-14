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Le prodige du centre de formation d’Arsenal, Max Dowman, a battu le record détenu de longue date par Jude Bellingham pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire à représenter l’Angleterre chez les moins de 21 ans. Le joueur de 16 ans est entré en jeu en seconde période vendredi, lors de la courte défaite 1-0 face au Portugal en match amical international, à l’Ashton Gate Stadium de Bristol.

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Le prodige d'Arsenal bat un record de précocité

Entré à la place de l'ailier de Middlesbrough Amario Cozier-Duberry à la 61e minute vendredi soir, Dowman a fait ses débuts avec les Espoirs anglais à 16 ans, 10 mois et 13 jours. Le jeune joueur formé au club a ainsi dépassé la marque établie par Bellingham, qui avait débuté face au Kosovo en 2020 à 17 ans, deux mois et six jours. L'équipe de Lee Carsley, qui recevait, n'a toutefois pas pu éviter une courte défaite.

Une nouvelle étape majeure pour l'adolescent

Cette apparition vendredi marque une nouvelle étape dans l'éclosion remarquable du jeune joueur, actuellement suspendu dans les compétitions nationales après son expulsion lors de la défaite d'Arsenal contre Fleetwood Town en Carabao Cup. La saison dernière, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions en disputant un match à 15 ans et 308 jours.

Dowman est également entré dans l'histoire de l'élite lors de la saison précédente en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League face à Everton, à 16 ans et 73 jours. De plus, lorsque le club du nord de Londres a soulevé le trophée du championnat en mai, il a reçu une médaille de vainqueur à 16 ans et 144 jours, devenant ainsi le plus jeune champion de la compétition.

Le premier but fait la différence dans un match disputé

Sur le terrain, le Portugal s'est montré dangereux d'entrée lorsque Mezian Mesloub a tiré directement sur Tommy Setford, le gardien de Stevenage. Ethan Nwaneri, prêté par le Borussia Dortmund, a ensuite envoyé un coup franc au-dessus après une faute sur Divin Mubama. Les joueurs de Luis Freire, en déplacement, ont ouvert le score à la 28e minute : Afonso Moreira a débordé Max Alleyne, défenseur de Burnley, sur le côté gauche avant de glisser une frappe à ras de terre sous la main de Setford.

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Après avoir repoussé une tentative de Martim Fernandes depuis un angle fermé, puis détourné d'un arrêt réflexe un tir dévié de Gustavo Sa, Setford a vu l'entrée de Dowman et de Trey Nyoni, lui aussi débutant, changer la dynamique du match, aux côtés des autres joueurs entrés à la 61e minute. Mais Joao Carvalho a repoussé en fin de match la tentative de Mikey Moore sur contre-attaque, permettant au Portugal de signer son 11e match sans encaisser de but en 12 rencontres.

Un rare revers pour les champions en titre

Après s'être inclinée face à la République d'Irlande en octobre, l'équipe de Carsley a subi vendredi deux défaites consécutives pour la première fois depuis mars 2021. Déjà qualifiés pour la phase finale de l'été prochain après avoir terminé en tête de leur groupe de qualification, les Espoirs anglais profitent de cette fenêtre internationale pour préparer la défense de leurs titres continentaux. Dowman espère désormais connaître sa première titularisation lors du prochain match amical de l'Angleterre, avant de purger sa suspension dans les compétitions nationales.