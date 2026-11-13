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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm
Traduit par

Mauvaises nouvelles pour une star du Bayern Munich ? Jürgen Klopp préparerait une surprise dans le onze de départ de l’équipe d’Allemagne

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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, semble réserver une surprise dans son onze de départ pour le match de Ligue des nations en Serbie vendredi soir (20 h 45).

Selon Bild, Brajan Gruda, de nouveau convoqué après une longue absence, devrait débuter sur l’aile droite à Belgrade. Le milieu offensif du RB Leipzig serait préféré à Lennart Karl, le grand espoir du Bayern Munich, qui espérait lui aussi être titularisé.

Il s’agirait toutefois de la première sélection de Gruda. Le joueur de 22 ans avait rejoint l’équipe nationale A pour la première fois avant l’Euro 2024. Il figurait alors dans le groupe du sélectionneur de l’époque, Julian Nagelsmann, pour un match amical conclu sur un nul 0-0 contre l’Ukraine, mais n’était pas entré en jeu.

Brajan Gruda a longtemps attendu d’être rappelé par la fédération allemande

Gruda a ensuite attendu plus de deux ans avant d’être de nouveau convoqué. Klopp l’avait déjà retenu pour la deuxième partie de son groupe élargi en vue des matches internationaux de septembre et d’octobre, mais le joueur de Leipzig avait dû déclarer forfait en raison d’une élongation des muscles abdominaux. Gruda figure désormais aussi dans le groupe de 24 joueurs de Klopp pour les matches de Ligue des nations en Serbie vendredi et contre les Pays-Bas lundi prochain.

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« C’est un footballeur de rue et un sacré joueur, qui n’a pas encore exploité tout son potentiel. Il n’a pas non plus à le faire à son âge, mais il a envoyé beaucoup de signaux positifs », a déclaré Klopp au sujet de Gruda lors de l’annonce de sa liste début novembre. À Leipzig, l’ancien joueur de Mayence a récemment affiché une belle forme : cette saison, il a délivré cinq passes décisives et inscrit deux buts en 13 apparitions jusqu’ici.

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Gruda est encore en âge de jouer avec les moins de 21 ans, pour lesquels il a déjà disputé 20 matches et qui participeront à un Euro l’été prochain. Sa dernière apparition avec les moins de 21 ans remonte à fin mars, lors d’une victoire 3-0 contre l’Irlande du Nord en qualifications pour l’Euro.

Alors que Gruda et Karl se disputent le poste sur l’aile droite dans l’actuel groupe allemand, Derry Scherhant (SC Fribourg) ou Said El Mala (1. FC Cologne) devrait évoluer à gauche contre les Serbes. Au milieu à trois, selon Bild, Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) devrait être préféré à Felix Nmecha (Borussia Dortmund) pour accompagner Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Florian Wirtz (Liverpool FC).

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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