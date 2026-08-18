Mauvaises nouvelles pour Noah Atubolu ? L’Eintracht Francfort envisagerait un spectaculaire retour au bercail

Comme l’affirme le journal Bild, en plus du joueur de 24 ans, encore sous contrat avec le SC Fribourg, d’autres gardiens figurent sur la liste du club hessois. Parmi eux, Lukas Hradecky, qui serait dans les petits papiers de Francfort depuis un certain temps.

Le joueur de 36 ans a été sous contrat avec l’Eintracht de 2015 à 2018, avant de rejoindre le Bayer Leverkusen avec son statut de chouchou du public. À l’été 2025, il a ensuite poursuivi sa route à l’AS Monaco, où le Finlandais percevrait un salaire princier et dispose encore d’un contrat de travail jusqu’en 2027. Dans ces conditions, une nouvelle collaboration ne s’annonce pas comme une entreprise facile.

Quoi qu’il en soit, Atubolu resterait la solution privilégiée pour régler le chantier au poste de gardien. L’intérêt supposé pour le gardien désireux de partir avait fuité après le désastreux 0-7 lors du match amical contre le FC Brentford. Francfort serait à la recherche d’un nouveau numéro un, opérant ainsi un net changement de cap après que le directeur sportif Markus Krösche avait encore souligné pendant la préparation vouloir continuer avec le duo Michael Zetterer - Kaua Santos : « Pour le moment, il n’est pas question de changer quoi que ce soit à cette configuration. »

Eintracht Francfort : quelles sont les chances d’un transfert de Noah Atubolu ?

Avec le SCF, des négociations difficiles sont toutefois à prévoir, selon Bild . Le club de Brisgau réclamerait entre 15 et 20 millions d’euros. Auparavant, au moins un autre gardien devrait toutefois quitter le club - et c’est là qu’un nouveau problème se pose : selon ce même reportage, Zetterer ne veut pas quitter la SGE. Santos, qui devait en réalité prendre la succession de Kevin Trapp, est donc considéré comme le candidat au départ le plus probable.

Le jeune Brésilien avait multiplié les erreurs depuis sa promotion au rang de numéro un et devait à nouveau avoir sa chance la saison prochaine pour faire ses preuves. Mais son crédit semble déjà épuisé. Contre Brentford, Santos a une nouvelle fois livré une prestation malheureuse, ce qui aurait fait mûrir, dans la direction et chez l’entraîneur Adi Hütter, la décision de recruter un nouvel élément expérimenté. Le reportage ne dit pas clairement si le joueur de 23 ans, considéré en plus comme sujet aux blessures, a réellement un marché.

Le montant de l’indemnité de transfert d’Atubolu pose également problème, d’autant que le reste de l’effectif réclame aussi des retouches. Des lacunes apparaissent en défense comme en attaque. En offensive, l’espoir demeure de voir Arnaud Kalimuendo revenir sous la forme d’un nouveau prêt.

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Pourquoi Noah Atubolu n’a-t-il toujours pas trouvé de nouveau club ?

Atubolu est pour sa part en quête désespérée d’un nouveau club, après avoir déjà refusé il y a des mois une offre de contrat du SCF et exprimé son souhait de partir. Il n’a plus d’avenir à Fribourg, les Breisgauer ayant déjà recruté Mio Backhaus comme nouveau gardien pour une somme record en interne au club. La Premier League reste la destination de rêve d’Atubolu, mais un transfert vers l’Angleterre ne se dessine toujours pas à ce jour. Aussi parce qu’il aurait refusé les promus Hull City et Coventry City.

Selon les informations du kicker, l’AFC Bournemouth manifeste au moins un intérêt discret, mais aucune négociation concrète n’aurait encore eu lieu. Il en irait de même pour les clubs également annoncés comme intéressés, à savoir l’Olympique de Marseille, le SSC Naples et la Juventus Turin. Mais comme le championnat débute dès le week-end prochain en Angleterre, en Italie et en France, la pression du temps s’accentue sur Atubolu et ses conseillers.

Atubolu est représenté par l’agence Epic Sports, dirigée par le très connu et fantasque Ali Barat. Selon kicker , le gardien allemand serait toutefois « depuis longtemps mécontent » du travail de ses représentants, qui lui auraient donné de faux espoirs.