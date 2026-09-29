Mauvaises nouvelles pour le Bayern Munich ? Thomas Tuchel ne veut pas ménager Harry Kane

« Honnêtement, je préférerais ne pas faire tourner. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Mon scénario idéal serait d’enchaîner les matches, avec au moins six ou sept joueurs du onze de départ en qui nous avons confiance », a déclaré Tuchel.

En conséquence, Kane ne reviendra pas particulièrement reposé à Munich après cette trêve internationale XXL. L’Angleterre disputera le dernier de ses quatre matches mardi soir prochain contre la Tchéquie. Pour le Bayern, la suite se jouera le samedi suivant sur la pelouse du FC Augsbourg en Bundesliga.

L’Angleterre s’était inclinée 3-2 face au champion du monde en titre, l’Espagne, lors de la première journée notamment parce que Kane avait manqué un penalty.

Mardi, le match aller contre la Tchéquie est au programme. Tuchel a lancé : « Nous devons être proactifs et tout donner. Il n’y a aucune marge pour un match conservateur ou économe. C’est ainsi que l’équipe veut jouer, c’est ainsi que nous voulons jouer, alors allons-y. Ce sera un scénario différent, un environnement différent et un défi différent. »