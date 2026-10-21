Selon ces informations, tous les grands clubs italiens, à commencer par le SSC Naples, auraient jeté leur dévolu sur Varela. Arsenal aurait également « pris pour cible » l’attaquant après son remarquable début de saison.

À Londres, l’attaquant international allemand Kai Havertz est un titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. L’entraîneur espagnol ne cache pas son admiration pour l’ancien joueur de Leverkusen, qui n’est toutefois pas un véritable numéro neuf. Les rumeurs d’un intérêt d’Arsenal pour d’autres attaquants reviennent donc régulièrement, d’autant que le Suédois Viktor Gyökeres serait mécontent de son statut de remplaçant et pourrait vouloir quitter le club cet hiver.

Il n’est pas surprenant que Varela ait attiré l’attention des Gunners. Le joueur de 21 ans brille à Monza : il a déjà inscrit six buts en six matches de Serie A cette saison. Il occupe ainsi la deuxième place du classement des buteurs, à égalité avec l’attaquant de la Roma Donyell Malen, derrière Antonio Raimondo, de Frosinone (sept buts). Varela a également signé un doublé contre Avellino en Coppa Italia.

Au vu de ce rendement et de la hausse rapide de sa valeur marchande qui l’accompagne, on se frotte déjà les mains à Monza. Le club lombard avait en effet recruté Varela à Benfica l’été dernier pour une indemnité de transfert relativement modeste de 2,5 millions d’euros. Monza avait alors devancé le HSV, le Paris FC ainsi que ses concurrents de Serie A, Venezia et Parme, dans la course à sa signature.

Jusqu’à quand Gustavo Varela est-il sous contrat avec l’AC Monza ?

Le contrat de Varela court jusqu’en 2030 et, selon les informations de la Gazzetta, ne comporte pas non plus de clause de rachat en faveur de Benfica. Des médias portugais avaient récemment fait état d’une telle clause, tout en rapportant que le club lisboète espérait faire revenir le joueur de 21 ans. Benfica se serait toutefois réservé un droit de s’aligner sur une offre ainsi que 20 % d’une éventuelle revente.

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Varela est issu du centre de formation du Sporting, grand rival de Benfica. De 2016 à 2022, il a joué chez les jeunes du PAOK Salonique avant de rejoindre le club le plus titré du Portugal moyennant une indemnité de formation de 100 000 euros. À Benfica, il n’a pas réussi à intégrer l’équipe première et a été prêté par l’équipe B à Gil Vicente en 2025/26. Il y a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 33 matches officiels. Varela se montre également efficace depuis des années avec les sélections de jeunes du Portugal. Il compte actuellement quatre buts en sept sélections avec les moins de 21 ans.

Varela est un avant-centre classique, capable de marquer des deux pieds et doté d’un bon jeu de tête. L’entraîneur de Monza, Ivan Juric, est en tout cas convaincu de tenir un diamant brut : « Il marque déjà beaucoup de buts et possède encore une énorme marge de progression dans de nombreux domaines. »