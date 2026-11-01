Le comportement du Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, lors de la blessure d'Alvaro Mantilla, joueur du Racing Santander, a suscité une vague de critiques, après que Toni Freixa, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, s'en est pris violemment au technicien en rappelant l'épisode de l'agression de Mourinho contre Tito Vilanova, ancien adjoint de Pep Guardiola.

L'incident s'est produit lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Racing Santander, marquée par la domination du club madrilène, vainqueur trois buts à zéro en première période, ainsi que par des séquences polémiques, dont la plus notable est le penalty obtenu par Kylian Mbappé et la blessure subie par Mantilla après une demi-heure environ de jeu.

Le latéral du Racing a quitté la pelouse en raison d'une blessure au genou, après être tombé lors d'une action dans la surface de réparation, au milieu de craintes d'une blessure grave, dans l'attente de la publication du rapport médical qui en précisera la nature.

Freixa a profité de l'incident pour critiquer la réaction de Mourinho pendant que le joueur recevait les premiers soins médicaux, écrivant sur son compte sur la plateforme « X » : « Mourinho est un mauvais homme. Mantilla a subi une rupture des ligaments croisés, alors qu'il faisait des gestes laissant entendre qu'il se jetait par terre. »

L'attaque de l'ancien candidat à la présidence du Barça ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a évoqué le célèbre épisode au cours duquel Mourinho avait mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova lors d'une confrontation entre le Real Madrid et le Barcelone, ajoutant : « C'est la même personne qui a mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova. Un mauvais homme et un mauvais sportif. »