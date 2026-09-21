Mauvaise nouvelle pour un international de l’équipe des Pays-Bas : « Tant qu’il joue là-bas, Xavi ne le sélectionnera pas »

Luciano Valente est peut-être bien l’absence la plus marquante de la première sélection du sélectionneur Xavi Hernández avec l’équipe des Pays-Bas. Le capitaine de Feyenoord a parfaitement lancé sa saison, mais n’a pas été convoqué pour les prochains matches des Oranje en Ligue des nations. Valentijn Driessen sait pourquoi.

« Valente est, comme Zechiël, un milieu offensif, mais il pourrait bien en faire les frais », commence Driessen dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. « Car il s’adapte très bien au poste d’ailier gauche à Feyenoord, mais Xavi le voit comme un milieu offensif. »

« En réalité, je préfère ne pas m’attarder sur des joueurs individuellement, mais oui, nous suivons Valente », a expliqué Xavi lundi lors de la conférence de presse à Zeist. « C’est un bon joueur, avec du potentiel pour nous. La porte des Oranje lui est également ouverte. Simplement, nous avons déjà énormément de bons milieux. Je le considère vraiment comme un milieu offensif, et pas comme un ailier gauche. »

« J’ai aussi été un peu surpris que Valente soit déçu de ne pas en être », ajoute ensuite Verweij. « Mais c’est aussi un peu lié à la manière dont les choses se passent actuellement à Feyenoord. Xavi l’a dit à juste titre : je le vois comme un milieu, pas comme un ailier gauche. »

Au coup de sifflet final de Feyenoord - FC Utrecht (5-0), Valente a laissé transparaître sa déception face à la décision du sélectionneur au micro d’ESPN. « Bien sûr que je suis déçu. Au fond, j’espérais un peu en faire partie, mais je dois parler avec mes pieds, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. »

« C’est évidemment un vrai sujet. Pour Valente, cela va devenir un vrai sujet », poursuit Driessen. « Van Bronckhorst n’a pas l’intention de le faire jouer au milieu de terrain, et cela réduit tout simplement de manière considérable ses chances d’être appelé avec l’équipe des Pays-Bas. » Verweij se montre même beaucoup plus catégorique : « Tant que Valente jouera à ce poste, il ne sera pas sélectionné. »

Après les forfaits de Donyell Malen et Justin Kluivert, il y a peut-être eu un bref espoir pour Valente, mais Xavi a appelé Mexx Meerdink et Guus Til comme remplaçants. Logique, estime Driessen. « Kluivert est lui aussi quelqu’un qui joue dans la profondeur, arrive devant le but et marque des buts. Til peut évidemment faire cela aussi. C’est pour cela qu’il a appelé Til, et non Valente », conclut le chef du service football.