Calvin Stengs (27 ans) devrait revenir au Feyenoord à l’issue de la saison. Vendredi soir, son club actuel, Pise, a été relégué de la Serie A.

Cette relégation a des conséquences non seulement pour Pise, mais aussi pour Feyenoord. L’ancien club de Wim Kieft et Mario Been voudra éviter tout risque financier, ce qui rendra Stengs inabordable.

Pisa aurait pu lever l’option d’achat de 6 millions d’euros à l’issue de la saison, mais ce scénario est désormais exclu.

Même en cas de maintien, le club n’aurait sans doute pas levé l’option, puisque l’attaquant n’a disputé que 42 minutes, réparties sur quatre rencontres de Serie A.

Une nouvelle fois freiné par les blessures, l’attaquant a dû passer par une opération à l’aine après s’être blessé à l’entraînement.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2027, l’international néerlandais (huit sélections) figure parmi les joueurs les mieux rémunérés du club.

Cet été, Feyenoord devra donc décider si Stengs a encore un rôle à jouer dans l’effectif ou si un transfert représente la meilleure issue pour toutes les parties.