Selon le journaliste Fabrizio Romano, Neymar souffre d’une lésion musculaire qui le tiendra éloigné des terrains durant deux à trois semaines.

Le joueur vedette de 34 ans, qui évolue avec la sélection brésilienne et le club de Santos, manquera donc les rencontres de préparation à la Coupe du monde.

Le match d’ouverture contre le Maroc est donc également compromis, précise Romano. Une véritable course contre la montre s’engage pour le joueur.

Le Brésil doit encore affronter le Panama et l’Égypte en amicaux, des sorties qui arrivent trop tôt pour le joueur.

Le Brésil affrontera ensuite le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C. Les Lions de l’Atlas pourraient donc éviter de croiser la route de la star.

Pour l’instant, le numéro 10 vise un retour pour les rencontres face à Haïti et l’Écosse, les 20 et 25 juin. Tout nouveau contretemps pourrait toutefois compromettre ses espoirs de briller au Qatar.