Mauvaise nouvelle pour Manchester City, Erling Haaland a d’autres projets

À peine arrivé à Manchester City, Erling Haaland, l’avant-centre norvégien des Citizens, songe déjà à d’autres aventures.

Le buteur de 22 ans a posé ses valises à l’Etihad Stadium l’été dernier contre le paiement d’un chèque de 60 millions d’euros. Il a rapidement justifié ce gros investissement de la formation municienne.

Haaland veut découvrir d’autres championnats

En 24 rencontres toutes compétitions confondues, Erling Haaland a inscrit 29 buts et offert 4 passes décisives. Des débuts extraordinaires pour l’avant-centre norvégien qui ne laissent pas indifférents les autres cadors européens.

L’intérêt du Real Madrid a souvent été cité par la presse espagnole. La valeur marchande d’Erlin Haaland est estimée à 170 millions d’euros. Il est sans le joueur le plus cher de la planète juste devant Kylian Mbappé. En cas de vente, les Skyblues vont faire une énorme plus-value.

Les dirigeants Manchester City ne seraient, toutefois, pas du tout intéressé par une telle opération. Les Britanniques espèrent garder Erling Haaland pour de longues années supplémentaires.

De son côté, le buteur norvégien ne serait pas tout à fait du même avis que son club. Son père Alf-Inge Haaland a clairement ouvert la porte à un départ dans une récente déclaration accordée au quotidien France Football.

« Il pourrait rester à City pendant 15 ans parce qu'il l'aime beaucoup et que c'est un grand club, mais j'ai l'impression qu'il veut prouver qu'il peut gagner dans n'importe quel championnat, a-t-il expliqué. En Allemagne, il a déjà passé deux ans et demi et il pourrait le faire comme ça à l'avenir. Passer trois ans en Premier League puis aller en Italie, en Espagne ou en France. Rien n'a été décidé mais c'est une possibilité parce qu'il est capable d'être un gagnant dans n'importe quelle équipe ».

Erling Haaland aurait donc la bougeotte. Il pourrait quitter Manchester City durant les prochaines années. Reste à savoir quelle destination prendra la jeune pépite de 22 ans.