Mauvaise nouvelle pour le président de la FIFA, Gianni Infantino : l’Association suisse de football (ASF) retire son soutien

L’Association suisse de football (ASF) retire son soutien à la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la présidence de la FIFA. Plusieurs événements très commentés sont à l’origine de cette décision de la fédération, qui a désormais confirmé la nouvelle.

Le 25 septembre dernier, il a été décidé lors d’une réunion que l’ASF retirait son soutien à Infantino. Le changement de cap de l’ASF a été directement motivé par les incidents liés au carton rouge reçu par Folarin Balogun à la Coupe du monde et au « scandale des actions ».

Lors de la Coupe du monde, Infantino s’est retrouvé sous le feu des critiques, après que le carton rouge reçu par l’attaquant américain Balogun lors des 16es de finale contre la Bosnie-Herzégovine est resté sans conséquence.

Après l’intervention du président américain Donald Trump, la suspension liée à ce carton rouge a été suspendue, ce qui signifiait en pratique que Balogun pouvait « tout simplement » jouer, à la grande colère de beaucoup, lors du huitième de finale finalement perdu 1-4 contre la Belgique.

Même après la Coupe du monde, Infantino est resté sous les projecteurs avec son projet de vendre des actions de la phase finale à des investisseurs privés. L’UEFA a été la première confédération continentale à s’exprimer vivement contre Infantino, suivie par la CONCACAF (Amérique du Nord et centrale) et l’AFC (Asie).

« Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des développements de ces derniers mois », explique l’ASF. « À l’ASF, plusieurs incidents soulèvent des questions fondamentales sur le leadership, la gouvernance, la transparence et les processus décisionnels au sein de la FIFA. »

« Cela concerne en particulier les questions de clarté réglementaire et d’intégrité compétitive dans l’affaire Balogun, ainsi que l’intégration institutionnelle et la responsabilité en lien avec FIFA Forward Enterprise. »

Le retrait de l’ASF est douloureux pour Infantino, qui est né en Suisse et réside toujours en Valais, dans le pays alpin. Le dirigeant de 56 ans est depuis déjà plus de dix ans le successeur de son compatriote Sepp Blatter, sans compter une courte période d’intérim assurée par Issa Hayatou.

Infantino, qui bénéficie encore du soutien de la CAF (Afrique), de l’OFC (Océanie) et de la CONMEBOL (Amérique du Sud), espère être réélu à la présidence de la FIFA en mars prochain à Rabat, au Maroc. Aucun challenger ne s’est encore officiellement manifesté.



