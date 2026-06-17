Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone : Arsenal aurait trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid concernant Alvarez

Arsenal poursuit avec détermination le recrutement de l’attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid, afin de renforcer son attaque pour la saison prochaine.

Alvarez est au cœur d’une bataille acharnée sur le marché des transferts estival : le Real Madrid a en effet proposé une offre de 150 millions d’euros, mais celle-ci a été rejetée par l’Atlético de Madrid.

Barcelone, qui fait toujours de l’attaquant sa priorité, n’a pas encore abandonné, tandis que le Paris Saint-Germain et Arsenal suivent aussi le dossier.

Selon le journaliste Jordi Jota, de l’émission espagnole « El Chiringuito », l’Atlético aurait même déjà trouvé un accord avec Arsenal au sujet d’Álvarez.

Jota a déclaré : « Gilles Marin a appelé Laporta dimanche dernier pour lui dire que Julien (Alvarez) n’était pas à vendre. Ma question est la suivante : Julien n’est-il vraiment pas à vendre ? Car l’Atlético aurait conclu un accord définitif avec Arsenal pour la vente d’Alvarez. »

Selon lui, le deal inclut un chèque de 50 millions d’euros et le transfert de l’attaquant des Gunners Victor Giocuris vers l’Atlético.







