Marianne van Leeuwen, directrice du football professionnel, a réagi après l’audience en référé aux craintes d’une escalade au sein de l’Eredivisie. Elle s’exprime à ce sujet sur ESPN.

L’audience en référé s’est tenue mardi matin. « C’est extrêmement décevant, en tant que direction de la ligue, de se retrouver devant le tribunal alors qu’un de nos clubs nous attaque », regrette-t-elle.

Si le NAC obtenait gain de cause, la KNVB redoute un effet domino : d’autres clubs ayant émis des réserves pourraient à leur tour saisir les tribunaux.

« Car de nombreux autres clubs ont émis des réserves et, si le juge donnait raison au NAC, ils engageraient eux aussi des poursuites et des procédures en référé. Il se pourrait alors que le championnat ne puisse pas être mené à son terme », explique la directrice du football professionnel.

L’avocat de la KNVB, Michiel van Dijk, a précisé lors de l’audience que 133 matchs de l’Eredivisie seraient concernés par ces contentieux, certains ayant peut-être été disputés par des joueurs inéligibles.

Van Leeuwen refuse toutefois de parler de négligence. « Je ne pense pas que nous ayons été négligents. La nationalité est une question très sensible en matière de vie privée pour les joueurs et les employeurs », argue-t-elle.

Le juge rendra son verdict lundi prochain. Si le NAC obtient gain de cause, l’Ajax, le Feyenoord, le Telstar, le FC Volendam, l’Heracles et le TOP Oss engageront également des poursuites judiciaires, selon la fédération.