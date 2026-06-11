Mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale néerlandaise ? Voici la situation actuelle de Bart Verbruggen

Bart Verbruggen manquera à nouveau l’entraînement des Pays-Bas jeudi. Le gardien de 23 ans de Brighton & Hove Albion suit un programme individuel à Kansas City.

Sa participation au premier match de groupe face au Japon, dans trois jours, est donc encore incertaine.

Mark Flekken (Bayer Leverkusen) et Robin Roefs (Sunderland) peaufinent leur préparation en duo avec l’entraîneur des gardiens, Patrick Lodewijks.

L’identité du gardien qui défendra les buts dimanche soir n’est pas encore connue si Verbruggen devait finalement déclarer forfait.

Verbruggen compte pour l’instant 29 sélections avec les Oranje, dont six en phase finale de tournoi majeur, et a gardé ses cages inviolées à onze reprises.

Flekken, 32 ans, totalise douze sélections et a gardé sa cage inviolée à quatre reprises.

Le jeune gardien de 23 ans, fraîchement promu de la sélection U21, a fait ses débuts chez les A lors de la défaite face à l’Algérie (0-1).