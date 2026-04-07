Yuri Heerkens doit faire face à un coup dur. Le gardien de but de 19 ans du Jong Ajax s'est blessé à la cheville lundi soir lors du match à l'extérieur contre Vitesse et ne rejouera plus cette saison, comme l'indique l'Ajax sur le site web du club.

Le gardien a dû quitter le terrain dès le début du match à Arnhem. Après environ vingt minutes, un dégagement a mal tourné, à la suite de quoi Heerkens a visiblement ressenti une douleur et n'a pas pu continuer à jouer.

Le lendemain, les examens médicaux ont confirmé la mauvaise nouvelle. La blessure à la cheville s'avère si grave qu'une opération est nécessaire, ce qui met immédiatement fin à sa saison.

Heerkens était le gardien titulaire du Jong Ajax cette saison et a disputé dix-neuf matches dans la Keuken Kampioen Divisie.

Au cours de ces rencontres, il a encaissé 31 buts et a réalisé cinq clean sheets. Avec 1 639 minutes de jeu, il était un pilier de l'équipe.

Heerkens a rejoint l'Ajax l'été dernier, qui l'a recruté pour environ deux millions d'euros en provenance du Sparta Prague. À Amsterdam, il a signé un contrat jusqu'à la mi-2030.

En République tchèque, le gardien a fait ses classes dans les équipes de jeunes de Hradec Králové et du Sparta Prague, entre autres.