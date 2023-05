Mauvaise nouvelle à venir pour les places européennes françaises ?

En fonction de la fin de saison de l'AS Rome, la 3è place de Ligue 1 pourrait ne pas être directement qualificative pour la Ligue des Champions.

Avec Monaco distancé et Paris qui a pris le large, la 2è et la 3è place de Ligue 1 devraient être occupées par Lens et l'OM. Reste à savoir dans quel ordre car les deux équipes se livrent une luttent sans merci et ce sont les Sang et Or qui comptent deux points d'avance. Et avec le scénario qui se profile, ils pourraient vouloir éviter à tout prix une 3è place qui rendrait la tâche compliquée à celui qui la décroche.

Un avenir qui dépend de l'AS Rome

Il existe en effet une chance que la 3è place soit directement qualificative pour les phases de poule de la compétition reine, mais cela dépend de la fin de saison de l'AS Rome. Jeudi soir, les hommes de José Mourinho se sont qualifiés en finale de Ligue Europa aux dépens de du Bayer Leverkusen (1-0 score cumulé) et y retrouveront le Séville FC, vainqueur de la Juventus.

Mais pour que le 2è ET le 3è de Ligue 1 aille directement en poule, il faut que le vainqueur de la Ligue Europa 2023, qui est automatiquement qualifié en C1, le soit également par son classement dans son propre championnat. Aucune chance pour Séville, actuel 10è de Liga, tandis que la Roma peut encore accrocher le top 4 en Série A, bien que les chances soient minces. Les Giallorossi sont actuellement 6è à 6 points de la Lazio (4è) à trois journées de la fin. Ils pourraient toutefois revenir à deux points du 4è si la pénalité de points infligée à la Juve se confirme.