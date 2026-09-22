Comme le révèle un rapport du journal espagnol Marca, l’entraîneur des Merengue perd de plus en plus patience avec sa superstar brésilienne.

Lors du derby contre le rival de la ville, l’Atlético de Madrid (1-2), Vini Jr. avait déjà été prié par Mourinho de quitter la pelouse après 54 minutes de jeu, à la suite d’une nouvelle performance décevante, et remplacé par la recrue estivale Yan Diomande.

Le technicien portugais serait surtout agacé par le très faible travail de course et le repli défensif du joueur de 26 ans. De plus, après désormais deux ans, l’entente avec son coéquipier Kylian Mbappé ne fonctionne toujours pas.

Il serait même désormais envisagé de sortir complètement le Brésilien du onze de départ et de faire jouer à sa place soit l’ex-joueur de Leipzig Diomande, soit même Mbappé.

Car le champion du monde français, qui, même sous Mourinho, évolue en principe nominalement comme avant-centre, ne dézone apparemment pas vers l’aile gauche uniquement par habitude. Au poste de numéro 9, le jeune Carlos Espi pourrait finalement avoir davantage sa chance, lui qui a déjà prouvé son sens du but avec deux réalisations en quatre apparitions en Liga.

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Jusqu’à quand Vinicius Junior est-il sous contrat avec le Real Madrid ?

Après sept matches dans l’élite espagnole — tous disputés comme titulaire — Vinicius Junior ne compte jusqu’ici qu’un seul but, même s’il a tout de même délivré quatre passes décisives.

Tout récemment, la star offensive de 26 ans avait prolongé son contrat avec le Real Madrid sur le long terme jusqu’en 2032, faisant ainsi taire pour l’instant les spéculations autour de son avenir à Madrid.