Nkunku, revenu cet été en prêt chez les Saxons après trois années décevantes au FC Chelsea et à l’AC Milan, figure parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga dans le stade du club le plus titré d’Allemagne.

Le Français a inscrit trois buts à l’Allianz Arena lors de son premier passage à Leipzig, de 2019 à 2023. Il y a marqué pour la dernière fois juste avant son transfert à 60 millions d’euros au FC Chelsea, lors de la défaite 3-1 à Munich à la 33e journée de la saison 2022-2023. Nkunku avait également trouvé le chemin des filets lors du match nul 3-3 fin 2020 et de la victoire 3-2 en février 2022. À Leipzig, en revanche, il n’a pas marqué une seule fois contre le Bayern.

Avec trois buts, Nkunku n’est toutefois pas en tête du classement des meilleurs buteurs de Bundesliga à l’Allianz Arena. Deux autres attaquants le devancent avec quatre réalisations chacun : Dodi Lukebakio, auteur notamment d’un triplé pour le Fortuna Düsseldorf, et Markus Rosenberg, qui a inscrit tous ses buts pour le Werder Brême.

Christopher Nkunku de retour au sommet de sa forme : bientôt la plus grande bête noire du Bayern ?

Samedi, Nkunku pourrait toutefois améliorer son bilan à Fröttmaning. Il lui faudrait deux buts pour devenir la plus grande bête noire du Bayern à l’Allianz Arena. Au vu de sa forme actuelle, cette perspective n’a rien de totalement farfelu.

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Le week-end dernier encore, Nkunku a inscrit un triplé lors de la large victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort. Il a également marqué lors du succès 5-0 face au HSV. À cela s’ajoutent une passe décisive en Bundesliga et une autre en Ligue des champions.

Leipzig affiche toutefois un bilan inquiétant à l’extérieur en ce début de saison. Les Saxons ont perdu tous leurs déplacements, en Bundesliga contre le Werder Brême (3-1) et le Bayer Leverkusen (2-0), comme en Ligue des champions contre Como 1907 (4-1). L’équipe de l’entraîneur Martin Demichelis a pris ses neuf points en championnat à domicile. Le RB s’est également imposé chez lui en Ligue des champions, contre le PSV Eindhoven (1-0).

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Christopher Nkunku a également été évoqué au Bayern Munich

Nkunku est prêté à Leipzig jusqu’à la fin de la saison. Le RB dispose ensuite d’une option d’achat estimée à 28 millions d’euros pour le recruter définitivement auprès de l’AC Milan. Le joueur de 28 ans avait rejoint les Rossoneri en provenance du FC Chelsea un an plus tôt, contre une indemnité de transfert de 38 millions d’euros, mais il a déçu en Italie comme auparavant en Angleterre.

Ces dernières années, des rumeurs ont aussi régulièrement fait état d’un supposé intérêt du Bayern pour Nkunku. Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, qui connaît Nkunku depuis leur passage commun à Leipzig, serait notamment un admirateur du meilleur buteur de la saison 2022-2023. Le transfert n’a, comme on le sait, pas eu lieu.