Mauvais perdant, Bruno Fernandes n'acceptera la défaite tant qu'il n'aura rien gagné à Manchester United

Le meneur de jeu portugais est déterminé à mettre la main sur des trophées majeurs à Old Trafford et a réfuté tout problème de fatigue.

Bruno Fernandes admet être un mauvais perdant et n'abandonnera pas à tant que chaque trophée n'aura pas été décerné. Les Red Devils sont encore en lice dans trois compétitions pour remporter un titre cette saison, avec des chances toujours présentes en , et en . Les pensionnaires d'Old Trafford approchent de la barre des quatre ans de disette depuis leur dernier trophée remporté, José Mourinho ayant ramené trois titres lors de sa première campagne à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer est chargé de retrouver d'anciennes gloires, la patience étant récompensée à Manchester alors que l'entraîneur norvégien, parfois contesté, commence à inverser la tendance. Alors que des progrès semblent être accomplis hors du terrain, Bruno Fernandes est devenu la star incontesté de cette équipe. Le joueur de 26 ans n'a pas caché le fait qu'il a rejoint l' afin de renforcer sa collection de titres, avec un caractère férocement compétitif déterminé à répondre à ses propres attentes.

Fernandes a déclaré à propos de sa mentalité : "Je suis venu dans le club parce que je savais que c'est un club qui veut tout gagner - et ma mentalité et ma façon d'être dans ma vie et le football, c'est gagner. Il faut donc être confiant. Vous devez faire confiance à vos coéquipiers, vous devez vous faire confiance et vous devez croire. Et je vais croire jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, tu sais ? Quand je vais voir quelqu'un obtenir le trophée avant moi, alors j'aurai perdu ma foi".

Plus d'équipes

"Gagner, c'est ma mentalité"

L'article continue ci-dessous

"J'ai toujours été comme ça. Je n'aime pas perdre, alors je pense que peut-être que la mentalité est plutôt que je n'aime pas perdre. Pour moi, perdre n'est pas normal donc ma mentalité vient de ça. Quoi qu'il en soit, quand je jouais avec mes amis, mon frère, avec mes voisins, je ne voulais jamais perdre. Je veux gagner à chaque fois, cette mentalité sera avec moi pour le reste de ma vie", a ajouté l'international portugais.

Bruno Fernandes a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre Manchester United en lice pour des prix prestigieux, mais des craintes concernant une fatigue ont été soulevées concernant l'élément clé des plans de Solskjaer. L'international portugais a entamé le choc au quatrième tour de la FA Cup avec sur le banc, mais a fait son entrée en jeu pour inscrire le but vainqueur du match et affirme qu'il est toujours impatient à l'idée de jouer.

"Fatigué? J'ai 26 ans, donc je ne peux pas être fatigué", a déclaré Fernandes avant un rendez-vous à domicile avec Sheffield United mercredi. "Si je suis fatigué maintenant, quand j'arrive à 30, 32 ans, je ne jouerai pas. Je jouerai un match sur cinq donc non, je ne suis pas fatigué. Bien sûr, l'entraîneur sait ce qui est mieux pour l'équipe et il a choisi de jouer avec Donny van de Beek pour donner un peu de fraîcheur à l'équipe. Je pense que c'est assez juste parce que Donny s'entraîne vraiment bien, il a été important pour nous et le sera de plus en plus à l'avenir".