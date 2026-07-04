Mauvais départ pour Míchel : un Ajax peu convaincant s'incline d'entrée face au Panathinaïkos

L'Ajax a entamé sa préparation pour la saison 2026/27 par une défaite 1-3 face au Panathinaïkos. À Ermelo, l'équipe de l'entraîneur Míchel, qui faisait ses débuts, a rapidement concédé l'ouverture du score, avant de revenir dans la partie grâce à Don-Angelo Konadu juste avant la mi-temps. Après la pause, les Grecs ont toutefois pris le large définitivement.

Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée en hommage à Hans Bijvank, membre d’honneur de l’Ajax. Les Amstellodamois, munis de brassards noirs, ont ensuite entamé leur premier match amical avec Pharell Nash dans le onze de départ, en remplacement de Mika Godts, forfait de dernière minute pour raisons personnelles.

D’emblée, le Panathinaïkos a dominé les débats. L’Ajax, lui, n’a guère inquiété Maarten Paes, tandis que les Grecs se sont rapidement procuré deux occasions franches. Après un quart d’heure, la logique a été respectée : Andrew Tetteh, lancé en profondeur, a conservé son sang-froid au terme d’une longue course pour ouvrir le score (0-1).

Les Grecs sont restés les plus menaçants : Tetteh s’est de nouveau présenté devant Paes, qui a cette fois repoussé la tentative. Mais l’écart s’est rapidement creusé : après une action collective conclue dans une surface de réparation animée, Anass Zaroury a doublé la mise d’un tir placé.

Après ce 0-2, l’Ajax a peu à peu réussi à se ressaisir et s’est créé quelques occasions avant la mi-temps. Don-Angelo Konadu a eu deux occasions de tirer au but, tandis qu’Oscar Gloukh et Steven Berghuis se sont également montrés dangereux. Juste avant la mi-temps, Konadu a réduit l’écart d’une belle tête contre le sens du jeu, suite à un coup franc obtenu par Sean Steur : 1-2.

Dès la reprise, l’Ajax a aligné une équipe entièrement renouvelée, seul Nash restant sur le terrain. La deuxième période a longtemps manqué de moments forts, le Panathinaïkos ayant lui aussi procédé à de nombreux changements. Le temps fort est survenu lorsque le gardien ajacide Paul Reverson a repoussé une occasion en or des Grecs d’une belle parade.

Le sort de la rencontre s’est scellé en milieu de deuxième période. Maher Carrizo a glissé sur le côté gauche, offrant un espace que le Panathinaïkos a exploité. Le centre au sol a trouvé Valentín Taborda, qui a conclu de la tête pour porter le score à 1-3.

Dans le temps additionnel, l’Ajax a poussé pour réduire l’écart : Carrizo, lancé après une interception de Dies Janse, a franchi la surface et visé le coin opposé, mais sa frappe croisée a frôlé le montant. Le score est resté à 1-3, et l’Ajax a donc entamé sa série de matchs amicaux par une défaite face au Panathinaïkos.