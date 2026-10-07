Mauro Júnior, joueur du PSV, est très reconnaissant envers Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior et Gabriel Magalhães après ses débuts avec le Brésil

Mauro Júnior est revenu, dans un entretien accordé à ESPN, sur une trêve internationale inoubliable pour lui. Le Brésilien du PSV n’a pas seulement découvert la sélection nationale, il compte déjà trois sélections à son actif.

Mauro a fait ses débuts le 25 septembre avec la Seleção, lorsqu’il est entré en jeu à un quart d’heure de la fin à la place de Douglas Santos contre l’Australie (1-1). Lors du match amical suivant face à l’Australie, le 29 septembre, il a connu sa première titularisation lors de la victoire 2-4.

Le Brésil s’est ensuite envolé pour Kolkata, où il a décroché une victoire 0-4 contre l’Inde. Mauro a débuté sur le banc, est entré en jeu après une heure de jeu et s’est distingué pendant cette demi-heure avec un sauvetage sur sa ligne et une passe décisive sur le 0-4 de Samuel Lino.

Mauro est désormais de retour aux Pays-Bas et prépare avec le PSV la reprise de l’Eredivisie, vendredi contre le sc Heerenveen. Il a tout de même pris le temps de revenir sur cette magnifique expérience pour lui et d’expliquer ce que cela fait de travailler avec l’entraîneur de renom Carlo Ancelotti.

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« C’est un entraîneur légendaire », raconte le droitier de 27 ans. « Sa manière de gérer le groupe est très belle. C’est quelqu’un de très gentil et il m’a donné énormément de confiance en me faisant jouer dès le premier match. Il me fait confiance. »

« Quand j’ai débuté contre l’Australie, il m’a dit que je devais jouer haut sur le terrain. Chaque ballon que je recevais, je devais le centrer, parce qu’au moment où je suis entré, nous étions menés 1-0. Lors du deuxième match, il m’a dit que je devais être intelligent, parce que Vinícius Júnior joue devant moi. Je devais l’aider. »

« J’ai défendu et j’ai fait de mon mieux pour donner à Vinícius la liberté d’exprimer son jeu », raconte Mauro, qui avait déjà souvent évolué avec Vinícius dans les sélections de jeunes du Brésil. « C’était très spécial », dit Mauro. « Quand je jouais avec lui, j’étais encore milieu de terrain, maintenant je suis arrière », rit-il.

« C’était quelque chose de très beau. Quand je jouais avec lui, il n’était pas encore la superstar qu’il est aujourd’hui. C’était très beau et il m’a aussi facilité l’adaptation au groupe. J’ai aussi une bonne relation avec Gabriel Magalhães. C’était très, très beau. »



