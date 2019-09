Mauro Icardi : la clause secrète entre l'Inter Milan et le PSG

Selon le Corriere dello Sport, l'attaquant argentin posséderait une clause qui lui permettrait de revenir à l'Inter Milan quand il le souhaite.

Prêté avec option d'achat en fin de mercato, Mauro Icardi a fait ses débuts en puis en sous les couleurs du . Cependant la possibilité de retrouver l' plus tôt que prévu est évoquée ce vendredi matin dans la presse italienne.

En effet, selon le Corriere dello Sport, l'attaquant argentin aurait une clause dans son contrat qui lui permettrait de rester ou non dans le club de la capitale. S'il décide de rentrer en et de porter de nouveau le maillot des Nerazzurri, rien n'empêchera sa volonté.

Pour rappel, le PSG possède une option d'achat fixée à 70 millions d''euros par les dirigeants milanais. Malgré son envie de se relancer à l'Inter, Mauro Icardi s'est heurté aux choix d'Antonio Conte qui a tout fait pour le faire partir cet été. Face à cette impasse sportive et la défiance des supporters, l'ancien joueur de la avait dû trouver une porte de sortie et Leonardo en a profité.

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Wanda Nara avait expliqué ce qui avait motivé l'international argentin à changer de club dans les ultimes heures du mercato estival. "On ne pouvait pas dire non au PSG : il y a tout pour gagner, c’est un club rempli de stars, Mauro est honoré d’en faire partie. A la fin de la saison, on choisira ce qui est le mieux pour lui : je travaille pour lui, mais c’est lui qui décide. (…) Je suis sa femme, pas seulement son agent, je le connais. Je savais qu’il dirait oui. Le choix du PSG arrive après un an de polémique et de tensions."

En marge de l’assemblée générale de l’ECA (Association des Clubs Européens) à Genève il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi a botté en touche en ce qui concerne l'option d'achat de Mauro Icardi : "Vous voulez savoir si nous allons lever l’option en fin de saison ? On verra." Le PSG affronte l'Olympique lyonnais ce dimanche (21h) pour le choc de la 6e journée de . L'occasion idéale pour Mauro Icardi d'ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs.