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Massimo Mauro, ancien ailier de la Juventus et de Naples, invité de Radio Anch'io Sport sur Rai Radio 1, donne son avis sur les nombreux buts inscrits jusqu'ici en Serie A : « Je n'arrive pas à voir cela d'un bon œil. Disons la vérité : les défenseurs sont un peu faibles. Bien sûr, on prend plaisir à voir des buts, mais il faudrait recommencer à apprendre aux défenseurs à défendre. »

Concernant la Lazio, seule en tête du classement : « Elle nous surprend tous, son avenir mérite d'être jugé positivement. Cela me ferait très plaisir qu'une autre équipe lutte pour le titre de Serie A cette année. Je pense aussi à la Roma. Les deux clubs romains parviennent à trouver un équilibre entre défense et attaque. »

Puis, à propos de Malen et de la Roma : « Je ne veux pas minimiser la valeur de Malen, mais je préfère mettre en avant le jeu de la Roma. Par exemple, hier, lors de Juventus-Venise, Kolo Muani n'a touché le ballon que deux fois pendant toute la première mi-temps, alors que Malen, en une mi-temps, se lasse presque tant il a de ballons à jouer. Gasperini a toujours été une valeur sûre, ses avant-centres ont marqué beaucoup de buts. La Roma possède aussi une défense extraordinaire. L'équipe est équilibrée. Si Dybala tient le coup, elle peut lutter jusqu'au bout pour le titre de Serie A. »

Sur le duel entre Malagò et Galliani pour la présidence de la FIGC, le 14 décembre prochain : « Les choix de Malagò m'ont plu jusqu'ici, il a constitué une équipe à laquelle on peut faire confiance. Galliani a été le meilleur dirigeant qu'ait connu le football italien, avec Giraudo. Aujourd'hui, Adriano est un petit vieux, je ne m'attendais pas à cette candidature », rapporte l'ANSA. « En Italie, les petits vieux ne veulent pas jouer les sages, ils veulent continuer à avoir du pouvoir, et ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas comment cela finira, mais jusqu'ici, Malagò a tout très bien fait, à l'exception de la mise en scène Guardiola. La Ligue de Serie A est pire que la pire des copropriétés, traiter avec tous les présidents de Serie A est extrêmement difficile. Voilà le problème. »