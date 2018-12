Mauricio Pochettino : "Vous ne pouvez pas comparer Tottenham à l'Atletico Madrid"

L'entraîneur argentin estime que les Spurs, outsiders en Premier League, ne sont pas dans la même situation que les Colchoneros.

Deuxième de Premier League devant Manchester City et derrière Liverpool, Tottenham fait figure d'outsider dans la course au titre en championnat. Les Spurs dont l'effectif a été inchangé au cours de l'été dernier, espèrent créer la surprise et enfin remporter la Premier League. Un parcours qui pourrait rappeler celui de l'Atletico Madrid qui avait coiffé au poteau le Real Madrid et le FC Barcelone.

Néanmoins, Mauricio Pochettino a refusé la comparaison avec le club madrilène, en conférence de presse avant la rencontre face à Wolverhampton : "Il est difficile de trouver un autre club qui fasse le même travail ou qui effectue le même travail que nous - la philosophie. Chaque club est unique et différent".

"L'Atletico est comparable à Liverpool et City"

"J'y pensais l'autre jour. Diego Simeone est l'entraîneur le mieux payé d'Espagne. Son salaire est supérieur à celui du manager du Real Madrid, du manager du FC Barcelone, du manager du FC Séville et du manager de Valence", a poursuivi l'entraîneur argentin donc le club est à la poursuite du titre de champion d'Angleterre depuis 1961.

Mauricio Pochettino estime que l'Atletico Madrid a bien plus de moyen financier que Tottenham : "L’investissement de l'Atletico Madrid dans les joueurs est plus important que le nôtre. Il est juste en dessous mais très proche des budgets du Real Madrid et du FC Barcelone. Ils conservent des joueurs comme Antoine Griezmann et ont signé Diego Costa".

"Je pense que le budget de l'Atletico est peut-être plus important que celui de n'importe quel club de la Premier League. Il est peut-être cinq fois supérieur au budget que nous avons. Cela ressemble plus au Real ou à Barcelone. Ce n'est pas Tottenham. Pensez-vous que l'Atletico Madrid est comparable à Tottenham ? L'Atletico Madrid ressemble à Manchester City et Liverpool", a conclu l'Argentin.