Mauricio Pochettino serre la vis ! Le futur entraîneur de Manchester United instaure une nouvelle règle draconienne, tandis que la politique de Michael Carrick est abandonnée

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Alors même qu’il termine sa mission auprès de la sélection américaine, Mauricio Pochettino, futur entraîneur de Manchester United, impose déjà son autorité à distance sur l’effectif du club. Le technicien argentin aurait donné ses premières consignes pour transformer immédiatement les méthodes d’entraînement, jetant les bases d’un nouveau programme rigoureux destiné à remédier aux problèmes de condition physique qui ont touché Manchester United ces derniers mois.

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Fin des jours de repos après les matches à Carrington

Selon The Sun, Pochettino va supprimer les jours de repos accordés aux joueurs de Manchester United après les matches. L’effectif devra se présenter à Carrington le lendemain des rencontres pour des séances de récupération obligatoires destinées à améliorer sa condition physique générale.

Cette approche marque une rupture nette avec le mandat de Michael Carrick, durant lequel les joueurs devaient rarement se rendre au centre d’entraînement immédiatement après les matches. Carrick et son effectif étaient notamment absents de Carrington lundi, au lendemain de leur match nul 4-4 contre Aston Villa à Old Trafford.

Remaniement du staff pour renforcer la préparation physique

Pour imposer ces exigences physiques plus strictes, Pochettino fait venir au club son fils aîné, Sebastiano, en tant que préparateur physique spécialisé. Il rejoindra un département de préparation physique dont fait déjà partie Charlie Owen, promu depuis l’académie il y a plus de sept ans et qui a travaillé sous les ordres de Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer et Ruben Amorim.

Le recrutement d’un spécialiste de la préparation physique en qui il a confiance rappelle la démarche adoptée auparavant par Amorim. L’entraîneur portugais avait recruté le préparateur physique Paulo Berreira lors de son passage à Old Trafford, mais Berreira est parti en même temps qu’Amorim en janvier et l’a depuis retrouvé à Milan.

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Alderweireld prévient l’effectif : les exigences seront éprouvantes

Ancien défenseur de Tottenham, où il a joué cinq saisons sous les ordres de Pochettino, Toby Alderweireld a prévenu les joueurs de United, en deçà des attentes, qu’ils devaient se préparer à un choc immédiat. « D’abord, il nous a mis en très bonne condition physique. La préparation d’avant-saison était éprouvante », a déclaré Alderweireld à la BBC. « Pour jouer comme il le souhaite, aller de l’avant, mettre l’adversaire sous pression, défendre haut et jouer de façon très dynamique, il faut courir. »

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Alderweireld a souligné que Pochettino exigeait « 100 % » chaque jour à l’entraînement, assurant que l’effectif sentirait immédiatement « un niveau différent ». Il s’est également souvenu du message de Pochettino à la mi-temps de la demi-finale de Ligue des champions, alors que Tottenham était mené 3-0 par l’Ajax : « Il a simplement dit : “Vous allez jouer avec intensité, vous allez vous battre, il vous suffit d’un but pour revenir dans le match, croyez que tout est possible.” »

Le choc contre Liverpool approche pour un effectif amoindri

Pochettino se heurte d’emblée à une difficulté logistique alors qu’il commence à instaurer ses méthodes exigeantes. Plusieurs joueurs appelés en sélection cette semaine ont réduit l’effectif de l’équipe première de United, limitant le temps qu’il pourra passer avec l’ensemble du groupe à Carrington dans un premier temps.

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Une fois ses joueurs revenus de sélection, le nouvel entraîneur principal se consacrera pleinement à la préparation de l’effectif pour un choc de Premier League à fort enjeu contre Liverpool.