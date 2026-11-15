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Mauricio Pochettino ne perd pas de temps pour asseoir son autorité sur l’effectif de Manchester United. Selon certaines informations, le futur entraîneur compte revoir immédiatement la culture de l’entraînement au sein du club. Le technicien argentin devrait instaurer un nouveau programme rigoureux pour remédier aux problèmes de condition physique qui touchent Manchester United depuis plusieurs mois.

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Fin des jours de repos après les matches à Carrington

Selon The Sun, Pochettino supprimera les jours de repos accordés aux joueurs de Manchester United après les matches. L’effectif devra se présenter à Carrington le lendemain de chaque rencontre pour des séances de récupération obligatoires destinées à améliorer sa condition physique générale.

Cette approche marque une nette rupture avec le mandat de Michael Carrick, durant lequel les joueurs étaient rarement tenus de se rendre au centre d’entraînement immédiatement après les matches. Carrick et son effectif étaient notamment absents de Carrington lundi, au lendemain de leur match nul 4-4 contre Aston Villa à Old Trafford.

Un remaniement du staff axé sur la préparation physique

Pour faire appliquer ces exigences physiques plus strictes, Pochettino fait venir au club son fils aîné, Sebastiano, en tant que préparateur physique spécialisé. Il rejoindra un département de préparation physique qui compte déjà Charlie Owen, promu depuis l’académie il y a plus de sept ans et qui a travaillé sous les ordres de Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer et Ruben Amorim.

Le recrutement d’un spécialiste de la préparation physique en qui il a confiance rappelle la démarche adoptée auparavant par Amorim. L’entraîneur portugais avait recruté le préparateur physique Paulo Berreira lors de son passage à Old Trafford, mais Berreira est parti en même temps qu’Amorim en janvier et l’a depuis retrouvé à Milan.

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Alderweireld prévient l’effectif des exigences éprouvantes de Pochettino

L’ancien défenseur de Tottenham Toby Alderweireld, qui a joué cinq saisons sous les ordres de Pochettino, a prévenu les joueurs de United, en difficulté, qu’ils devaient s’attendre à un choc immédiat. « Avant tout, il nous a mis en excellente condition physique. La préparation d’avant-saison était éprouvante », a déclaré Alderweireld à la BBC. « Pour jouer comme il le souhaite, en allant de l’avant, en mettant l’adversaire sous pression, avec une ligne défensive haute et un jeu très dynamique, il faut courir. »

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Alderweireld a souligné que Pochettino exigeait « 100 % » chaque jour à l’entraînement, assurant que l’effectif ressentirait immédiatement « un niveau différent ». Il s’est également souvenu du message de Pochettino à la mi-temps, alors que Tottenham était mené 3-0 par l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions : « Il a simplement dit : ‹ Vous allez mettre de l’impact physique, vous allez vous battre, il vous suffit d’un but pour revenir dans le match, croyez que tout est possible. › »

Le choc contre Liverpool se profile pour un effectif amoindri

Pochettino se heurte d’emblée à une difficulté logistique alors qu’il commence à instaurer ses méthodes exigeantes. Plusieurs joueurs de Manchester United ont été appelés en sélection cette semaine, ce qui réduit le temps qu’il peut passer avec l’ensemble du groupe à Carrington dans un premier temps.

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Une fois ses joueurs revenus de sélection, le nouvel entraîneur se concentrera pleinement sur la préparation de l’effectif pour un choc de Premier League à fort enjeu contre Liverpool.