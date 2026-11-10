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Michael Carrick risque d’être limogé par Manchester United après un début de saison désastreux en Premier League, qui laisse le club à la lutte pour le maintien. Selon certaines informations, les dirigeants d’Old Trafford ont fait du sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, leur priorité pour relancer l’équipe.

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Carrick menacé de limogeage à Old Trafford

Carrick est sur le point d'être limogé par Manchester United après un début de saison historiquement mauvais en Premier League. La direction du club est profondément alarmée par une série de résultats désastreux qui l'a fait tomber dans la zone de relégation.

Avec une seule victoire en dix matches de championnat, Manchester United ne compte qu'un point d'avance sur la dernière place. Malgré l'espoir initial de le voir enrayer cette chute inquiétante, les dirigeants ont accepté qu'un changement d'entraîneur était désormais nécessaire pour sauver leur saison.

Pochettino désigné comme priorité

Alors que le club se prépare à se séparer de Carrick, le sélectionneur des États-Unis, Pochettino, apparaît comme le grand favori pour lui succéder, selon ESPN. Selon ce média, l'homme de 54 ans possède l'expérience de la Premier League et la forte personnalité nécessaires pour sortir l'effectif en difficulté de cette situation périlleuse.

Pochettino, qui a déjà passé trois entretiens pour le poste à Manchester United, a prolongé son contrat avec la Fédération américaine de football en août. Toutefois, selon plusieurs informations, son contrat actuel comprend une clause de sortie de 7,4 millions de livres sterling que Manchester United devrait activer pour s'attacher ses services.

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Une chute spectaculaire après une réussite européenne

La crise actuelle marque une chute vertigineuse pour Carrick, qui n'a signé un contrat de deux ans que cet été. L'entraîneur de 45 ans avait d'abord convaincu après son arrivée comme intérimaire en janvier, en menant Manchester United à une qualification pour la Ligue des champions.

Mais les dirigeants du club ont été stupéfaits par la forte baisse des performances et des résultats cette saison. Si d'autres candidats, comme Julian Nagelsmann, Eddie Howe et Kieran McKenna, ont leurs partisans au sein de la direction, Pochettino reste largement la priorité.

Et maintenant pour Manchester United ?

Carrick avait obtenu un sursis le mois dernier pour enrayer la chute, mais une seule victoire lors de ses quatre derniers matches assombrit encore davantage ses perspectives. La direction, emmenée par le coprésident Joel Glazer et l'actionnaire minoritaire Jim Ratcliffe, poursuivra ses discussions dans les prochains jours afin de décider de la marche à suivre.