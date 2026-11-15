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Mauricio Pochettino estime que la sélection américaine peut accomplir de grandes choses sur la scène internationale, après la victoire écrasante de son équipe face à Haïti (6-0). Le technicien argentin doit quitter son poste pour prendre les rênes de Manchester United, mais il assure laisser derrière lui un groupe capable de rivaliser au plus haut niveau.

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Une seconde période pleine de réalisme scelle une victoire écrasante à Miami

Auston Trusty a marqué sur corner à la 10e minute, avant que les États-Unis n’inscrivent cinq buts après la pause face à Haïti, officiellement à domicile dans le sud de la Floride. La violence dans le pays caribéen empêchait les Grenadiers de jouer chez eux. Pour sa première apparition en sélection depuis la Coupe du monde, Christian Pulisic a marqué deux fois en deux minutes. Il compte désormais 35 buts en 91 sélections et dépasse Eric Wynalda à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection.

Weston McKennie, le remplaçant Folarin Balogun et l’adolescent Julian Hall ont parachevé la démonstration. Auteur de son quatrième but en cinq sélections, ce dernier a officiellement lié son avenir international aux États-Unis plutôt qu’à la Pologne. Le public, largement acquis à Haïti, a brièvement exulté à la 70e minute lorsque Lenny Joseph a repris le centre de Josue Casimir, mais un drapeau signalant un hors-jeu a annulé le but.

Pochettino salue le professionnalisme de son groupe avant son départ pour Old Trafford

Après avoir confirmé vendredi qu’il partirait à Manchester United seulement trois mois après le début d’un nouveau contrat de quatre ans, Pochettino a salué la concentration de ses joueurs lors de la plus large victoire de ses deux années à la tête de l’équipe.

« Ils ont fait preuve d’un très, très grand professionnalisme dès le premier jour, lorsqu’ils ont commencé à voir toutes les rumeurs, puis lorsque nous l’avons confirmé il y a quelques jours », a déclaré Pochettino aux journalistes. « Et si vous me demandez de quoi nous sommes fiers, nous sommes très fiers des joueurs et de la maturité avec laquelle ils ont géré la situation. »

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L’attaquant de l’AC Milan Pulisic a affiché la même volonté d’aller de l’avant, tout en souhaitant bonne chance à son entraîneur sur le départ pour sa nouvelle aventure à Old Trafford. « Je pense qu’une belle occasion s’offre à lui là-bas et, de notre côté, nous devons simplement continuer sur notre lancée et essayer de poursuivre notre progression collective », a déclaré Pulisic. « Je pense que nous avons vécu de bons moments et qu’il a apporté beaucoup d’enthousiasme à l’équipe. Je pense donc que c’est ce qu’il laissera derrière lui. »

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Des bases solides pour la future direction de la sélection américaine

Cette victoire écrasante de samedi fait du quart de finale retour de la Ligue des nations, mardi à Cincinnati, une formalité. Pochettino est convaincu que l’alliance de la jeunesse et de l’expérience garantit une progression durable.

« Je pense que la sélection nationale a un avenir extraordinaire, brillant, dans ce pays », a déclaré Pochettino. « Si nous voulons accomplir de grandes choses, cela passe par la construction d’une structure. Je pense que les principes sont désormais en place et qu’il faut simplement poursuivre sur cette voie. »

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« Ces deux dernières années, de très jeunes joueurs ont émergé. On voit qu’ils jouent avec beaucoup de sérénité grâce à ce que leur apportent les joueurs expérimentés, cette base qui leur permet de s’exprimer. »

Liverpool attend Pochettino, tandis que la sélection américaine se tourne vers une direction provisoire

Après le match retour de mardi contre Haïti, Pochettino prendra officiellement ses fonctions à Manchester United le 18 novembre, avant un déplacement périlleux à Anfield face à Liverpool le 22 novembre. Pendant ce temps, Steve Cherundolo, entraîneur des moins de 23 ans, dirigera le stage de décembre de la sélection américaine. Les dirigeants nommeront ensuite un successeur permanent, dont l’identité reste à déterminer, avant les demi-finales et la finale de la Ligue des nations en mars.