Partager Suivez GOAL sur Google

Mauricio Pochettino estime que les arbitres ont « sanctionné » Manchester United lors du nul chaotique 2-2 contre le Sporting CP en Ligue des champions, qui le prive d’une première victoire à la tête de l’équipe. Malgré un doublé de Bruno Fernandes, plusieurs décisions arbitrales controversées et une erreur tardive du gardien ont frustré le nouvel entraîneur avant son prochain rendez-vous en Premier League.

Publicité

Le nul contre le Sporting prive Pochettino d’une première victoire

Pochettino estime que les arbitres ont « sanctionné » Manchester United lors du nul 2-2 contre le Sporting en Ligue des champions , un résultat qui le prive d’une première victoire en tant qu’entraîneur principal. L’arbitre Szymon Marciniak s’est retrouvé au centre de l’attention après plusieurs décisions litigieuses défavorables aux visiteurs.

L’arbitre polonais a accordé au Sporting un penalty contestable en première période, avant de refuser un possible but de la victoire à United en fin de match pour une poussette sur le gardien Kaique Pereira. Marciniak a également annulé un but d’Amad Diallo en seconde période après avoir sifflé à tort une faute de Youri Tielemans dans la construction de l’action. Comme il avait sifflé juste avant qu’Amad ne marque, la VAR ne pouvait pas intervenir.

Le nouvel entraîneur de United dénonce des décisions arbitrales « impossibles » à comprendre

En conférence de presse après le match, Pochettino a eu du mal à cacher sa frustration face aux décisions importantes prises au détriment de son équipe pendant la rencontre.

« Je pense qu’il est difficile de répondre à votre première question, parce que tout le monde sait que tout cela était impossible », a déclaré Pochettino, cité par ESPN. « Vous savez, il est difficile de comprendre pourquoi cela s’est produit sur le terrain. Il est difficile de trouver un match où l’on est autant sanctionné. Nous avons été beaucoup sanctionnés sur des actions décisives. »

Publicité Publicité

Pochettino défend Lammens après l’égalisation tardive du Sporting

Malgré ces décisions arbitrales défavorables, Manchester United semblait se diriger vers sa première victoire à l’extérieur en Ligue des champions depuis 2021 après deux buts de Fernandes en seconde période.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le Sporting a toutefois arraché l’égalisation à la 80e minute lorsque le gardien Senne Lammens a relâché un centre aux pieds de Luis Suarez. Plutôt que de pointer du doigt son gardien, Pochettino s’est empressé d’assumer une responsabilité collective.

« Je pense que c’est nous qu’il faut blâmer, s’il vous plaît », a déclaré le nouvel entraîneur de United. « Je pense que nous devons mieux gérer ce type de situation, parce que, pour un gardien, ce ballon n’est pas facile à négocier et il faut toujours l’aide de ses coéquipiers.

Publicité

« Mais bien sûr, nous devons l’accepter. Nous acceptons ce défi et nous sommes là pour essayer de progresser sur ces petits détails que nous améliorerons, c’est certain. »

Brentford, prochaine occasion pour Pochettino de décrocher sa première victoire

Ce nul laisse United à une modeste 19e place au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, où le club conserve de justesse une place en barrages après cinq matches. Pochettino, arrivé aux commandes la semaine dernière seulement, n’aura pas longtemps à attendre avant une nouvelle chance de décrocher sa première victoire. United retrouvera la compétition nationale samedi avec la réception de Brentford en Premier League.