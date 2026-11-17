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Mauricio Pochettino a révélé qu’une conversation privée avec Pep Guardiola avait joué un rôle décisif dans sa décision de quitter la sélection américaine pour prendre les rênes de Manchester United. L’entraîneur argentin va s’installer à Old Trafford après le limogeage de Michael Carrick, qui laisse le club enlisé dans la zone de relégation de Premier League.

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Comment une discussion en septembre a conduit Pochettino à Old Trafford

Manchester United a confirmé la nomination de l’entraîneur de 54 ans la semaine dernière . Il s’agit de son quatrième poste en Premier League, après Southampton, Tottenham et Chelsea, et de son premier en club depuis son départ de Stamford Bridge à la fin de la saison 2023-2024.

Ce choix constitue un revirement rapide de l’Argentin, qui avait prolongé son contrat avec la sélection américaine un mois plus tôt seulement. Une conversation avec Guardiola lors d’un match en septembre a poussé Pochettino à reconsidérer son engagement dans le football international, une révélation qui risque de déplaire aux supporters américains.

Pochettino reconnaît que le quotidien en club lui manquait

Avant son départ, Pochettino a confié au Telegraph que les longues périodes entre les rassemblements internationaux lui donnaient envie de retrouver les entraînements et les obligations médiatiques au quotidien.

« Je suis prêt [à revenir], a-t-il déclaré. C’est ce qui me manque un peu. Ça me manque d’avoir quelque chose à faire ici, chaque jour. Guardiola m’a demandé, quand j’étais au match : “Oh, tu ne veux pas revenir en Premier League ?” Je lui ai répondu : “Non, je suis heureux ici.”

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« [Il a dit] : “Oui, mais ça ne te manque pas, chaque jour, de…” J’ai répondu : “Un peu, oui, parce qu’aujourd’hui, tu réfléchis, puis on a le rassemblement de décembre contre la Jamaïque pour les joueurs de MLS [présents dans le groupe de sélection]. Mais après, il faut attendre [jusqu’en] mars. Qu’est-ce que tu fais ? Il faut regarder des matches, voyager, s’occuper de tâches administratives. C’est agréable, c’est bien.

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« Mais être impliqué chaque jour : conférences de presse, entraînements, tout le reste… Face à une possibilité comme celle de United, on dit oui. C’est ce que je veux. Je veux à nouveau faire mes preuves. »

Pochettino soutient la candidature de Guardiola à la tête de la sélection américaine

Ironie du sort, Guardiola est désormais fortement pressenti pour succéder à Pochettino sur le banc de la sélection américaine , après un mandat de deux ans qui a rehaussé le prestige du poste. L’Espagnol prend actuellement une année sabbatique depuis son départ de Manchester City à la fin de la saison dernière.

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Pochettino a apporté son soutien à son ancien rival pour ce poste , soulignant la qualité de l’effectif et des nouvelles installations d’entraînement. « C’est le moment idéal pour rejoindre la Fédération, a déclaré Pochettino. Qu’il accepte, parce qu’il va y trouver des gens vraiment bien et de bons joueurs. Les joueurs peuvent convenir à son style. »

Un dernier match avec la sélection américaine avant de rejoindre Carrington

Avant de prendre ses fonctions à United mercredi, Pochettino dirigera une dernière fois la sélection américaine aux premières heures de mercredi matin (heure du Royaume-Uni). Avec une avance de 6-0 acquise à l’aller en quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti, le match retour devrait lui offrir des adieux sans difficulté.

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Mais dès son arrivée à Carrington, la pression sera bien réelle. Pochettino hérite d’une équipe qui lutte pour sortir de la zone de relégation de Premier League. Il devra immédiatement tenter de sauver la saison de United et faire à nouveau ses preuves dans l’élite anglaise.