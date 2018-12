Mauricio Pochettino réitère sa fidélité à Tottenham malgré l'intérêt de Manchester United

Priorité de Manchester United après le départ de José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham a de nouveau affirmé sa fidélité aux Spurs.

Tottenham peut dormir sur ses deux oreilles. Manchester United est à la recherche de son futur entraîneur pour la saison prochaine après avoir viré José Mourinho et l'un des principaux favoris est Mauricio Pochettino. Sous contrat avec les Spurs, l'entraîneur argentin est bien évidemment flatté par l'intérêt des Red Devils, mais une fois de plus il a réaffirmé sa fidélité au club londonien.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Mauricio Pochettino s'est projeté sur son futur à Tottenham : "Nous allons avoir l’une des meilleures installations au monde, le terrain d’entraînement et avec le nouveau stade. Du côté du football, tout ce que nous construisons ici sera au même niveau. Lorsque vous ajoutez et mélangez le tout, le temps sera venu de gagner des titres et de répondre aux attentes des personnes".

"Avec Levy nous sommes dans le compromis"

"Nous n'avons toujours pas gagné de trophée, mais je pense que nous avons gagné plus que cela, car après quatre ans et demi de travail ensemble, un contrat de quatre ans et demi est un réalisation massive dans le climat actuel. La créer est une réalisation énorme pour nous", a ajouté l'entraîneur argentin passé par Southampton.

Mauricio Pochettino s'est confié sur ses relations avec Daniel Levy : "Je lui parle beaucoup, nous discutons beaucoup, nous avons une très bonne communication. Nous ne sommes pas toujours d'accord mais, bien sûr, c'est normal. C’est une personne qui a beaucoup d’expérience dans la gestion de ce type de projet et nous sommes des footballeurs qui essayons de donner des conseils sur la décision concernant le football. Cela signifie parfois que nous sommes d’accord et que nous ne le sommes pas. Mais après, quand la décision est prise, nous sommes si forts dans sa prestation, ce qui montre que c’est mieux pour le club".

"Beaucoup, beaucoup de choses se passent dans un club de football, nous sommes en contact presque tous les jours. D'un côté, j'écoute plus et je suis d'accord avec lui, d'un autre côté, il doit être d'accord avec moi dans certaines décisions. Mais, toujours, nous essayons de trouver un compromis. Il a un point de vue, nous en avons un autre. Nous sommes à différents niveaux, bien sûr, il est mon patron et je dois ensuite le respecter. À un moment donné, j'ai besoin de le convaincre, mais quand il veut faire quelque chose, parce que c'est le patron, il n'a pas besoin de me convaincre", a conclu l'Argentin.