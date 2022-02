Mauricio Pochettino avant PSG-Rennes : "La meilleure façon de préparer Madrid est d'être à fond vendredi"

Neymar peut-il jouer demain contre Rennes ?

« L'évolution de la blessure de Ney est bonne mais non il ne pourra pas jouer contre Rennes et ne sera pas dans le groupe. On a quelques jours devant nous avant le match de Madrid et on verra comment ça évolue. »

Avez-vous déjà votre onze en tête pour la rencontre face au Real Madrid ?

« Pour l'instant, la partie la plus importante est celle de vendredi face à Rennes. Notre responsabilité fait que l'on doit être concentré à 100% sur ce match-là. On sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer et changer la situation. On connaît l'importance de la Ligue des champions mais on doit être focus sur le match contre Rennes. »

Comment jugez-vous les performances de Donnarumma et Navas depuis le début de saison ?

« Je suis très content de la performance des gardiens mais on est concentré sur le match de demain et après on verra. »

Avez-vous une obligation de faire un match aussi abouti que celui de Lille pour bien préparer Madrid ?

« Le football est un état d'émotions, de sentiments, logiquement lorsque vous générez ces émotions et ces sentiments, il est toujours beaucoup plus facile de préparer un match et il est plus facile de performer au niveau que nous voulons tous. Pour nous, demain est un match important. Dans nos têtes, nous devons être concentrés contre un rival, la seule équipe qui nous a battus en Ligue 1. La façon la plus saine et la plus importante de préparer un match est d'y aller à fond, d'être concentré sur la performance que nous devons donner. Bien sûr, l'objectif est de gagner le match et ce sera la meilleure préparation pour arriver mardi dans les meilleures conditions. »

Depuis quelques matchs on a l'impression de voir un nouveau Danilo Pereira. Que lui demandez-vous sur le terrain ?

« Je pense que lorsqu'un milieu de terrain, comme Danilo, marque des buts, cela donne l'impression qu'il joue un rôle plus offensif. Il y a eu des moments spécifiques qui l'ont amené à profiter de situations et à marquer des buts. Le travail de Danilo est très important, comme celui des autres joueurs défensifs, qui donnent de l'équilibre à l'équipe dans les transitions défensives et par le positionnement qu'ils ont. Je suis heureux de sa performance. Quand il marque des buts, il a une visibilité différente. Et avec ces objectifs, cette visibilité a changé. »

Kylian Mbappé marque de loin, de la tête. Pouvez-vous nous décrire comment il travaille à l'entraînement pour s'améliorer sur ces points ?

« C'est un joueur qui, comme il l'a dit lui-même, peut jouer à n'importe quelle position. C'est un footballeur qui ne peut pas être catalogué dans une seule position. Il doit se sentir libre dans toutes les positions. Nous aimons les échanges de postes, la possibilité d'être mobile. Kylian est un joueur qui se sent bien, c'est un joueur qui doit sentir la liberté de mouvement pour donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Nous essayons de lui donner cela avec le temps et nous essayons de lui donner la possibilité de trouver de l'espace dans notre configuration offensive ou notre système. Il est mortel à droite, à gauche ou au centre. Nous avons déjà vu qu'il a remporté une Coupe du monde à droite, qu'à Monaco il a joué comme deuxième attaquant et qu'au PSG il a joué comme ailier gauche. Il peut briller avec une totale normalité. »

Est-il facile de canaliser l'envie d'un joueur comme Neymar de revenir à temps pour le match contre Madrid ?

« C'est clair, il a déjà l'expérience d'avoir été blessé dans ce type de match. Il a l'expérience et la maturité nécessaires pour la gérer de la meilleure façon. Canaliser l'énergie, la stimuler et toujours vouloir être dans la meilleure condition possible, de sorte que lorsqu'il a l'occasion de jouer, il donne le meilleur de lui-même. »

Une absence de Benzema changerait-elle votre manière d'aborder le match ?

« Il est clair que Karim Benzema fait partie des meilleurs attaquants du monde, c'est un grand joueur qui montre son talent au Real Madrid année après année. Donc sans aucun doute ça serait une perte pour eux. Je ne dis pas que ça pourrait être un avantage pour nous mais c'est sûr que ce n'est pas la même équipe même s'il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. »

L'article continue ci-dessous

Vous avez souligné plusieurs fois la difficulté de construire une philosophie de jeu. La rencontre contre Lille vous conforte-t-elle dans ce que vous souhaitez faire ?

« L'objectif est de s'améliorer. Les processus ne sont pas toujours mathématiques, ils apparaissent souvent de manière spontanée, quand on s'y attend le moins. Contre Lille nous avons élevé le niveau de disponibilité en possession et sans possession nous avons exercé une bonne pression. C'est un bon signe pour nous, qui montre que nous sommes capables de nous remettre sur pied avec le temps. Le travail commence à se faire sentir. Nous entrons dans quelques mois décisifs, quelques mois au cours desquels nous devons être dans les meilleures conditions pour la compétition dont rêve le club. Espérons que nous serons à la hauteur de la tâche. »