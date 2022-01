Mauricio Pochettino avant PSG-Nice : "Je n'attends pas de recrue avant la fin du mercato"

On vient d'apprendre la blessure de Sergio Ramos. Avez-vous une idée sur la durée de son absence et la possibilité de le voir à Madrid ?

Quand il y a une blessure c'est important de suivre l'évolution quotidienne. On ne connaît pas la durée de son absence à l'entraînement et donc de son retour en match.

Vous avez fait appel aux jeunes pour les premières rencontres de Coupe de France. Seront-ils encore là face à Nice ?

« Il y avait des jeunes cette semaine à l'entraînement et lundi, il y aura des jeunes qui feront partie du match. Ils sont là pour des absences ou parce qu'il y a des matches internationaux. Ou tout simplement parce qu'il le mérite. »

Attendez-vous une recrue d'ici la fin du mercato ?

« Le club a fait le nécessaire pour avoir un effectif important et équilibré. Je suis très content avec cet effectif mais je n'attends rien avant la fin. »

Comment va Lionel Messi et comment évolue l'association entre Kylian Mbappé et Lionel Messi ?

« Lionel s'est bien entraîné. Nous sommes satisfaits de cette semaine et lui aussi. Il a joué trente minutes lors du dernier match d'avant et il est en condition pour démarrer. Avec Kylian, c'est une question d'affinité et de temps. Les minutes jouées ensemble montre. »

Comptez-vous sur Juan Bernat, qui a eu des difficultés physiques depuis le début de la saison, pour la liste en Ligue des champions ?

« La semaine prochaine on devra prendre une décision. C'est une question numérique. On a 18 joueurs pour 17 places. Il y aura donc un joueur qui ne sera pas sur cette liste. »

Comment va Neymar et pourra-t-il jouer en L1 avant la Ligue des champions ?

« Neymar continue de travailler, il finit un cycle de course. Une évaluation va être faite. Lundi, on aura plus d'informations pour la suite et r son retour. »

Pouvez-vous compter sur Leandro Paredes contre Nice ?

« Il est arrivé ce matin. Il est venu directement à l'entraînement. Il a fait la première partie de l'entraînement et il sera dans le groupe demain face à Nice. Mais le bon sens veut qu'il ne démarre pas. »

On sent que l'équipe monte en puissance. Sur quels aspects avez-vous travaillé encore cette semaine ?

« On est toujours dépendant des circonstances car quelques joueurs reviennent de blessures ou ont eu la Covid-19. On en a tout de même profité pour travailler quelques aspects tactiques et on espère que ce travail sera visible avant la fin de saison. »

Gianluigi Donnarumma a été touché à un mollet. Pourra-t-il tenir sa place contre Nice ?

« Il a bien fini la séance samedi et dimanche. Il est dans de bonnes dispositions pour jouer contre Nice. »