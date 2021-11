Mauricio Pochettino : "Le projet, nous l'avons. Les idées, nous les avons"

Avant la rencontre entre le RB Leipzig et le PSG (mercredi à 21h00), Mauricio Pochettino a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence d'avant-match.

Kylian Mbappé est très performant ces dernières semaines, le sentez-vous encore plus rayonnant ?

« Kylian de ce que je vois, il est toujours bien. Il a toujours une bonne motivation, une bonne attitude, une bonne disposition au travail. »

Vous êtes arrivés au PSG il y a dix mois. Qui sont les leaders sur qui vous vous appuyez ?

« Nous avons une façon de faire qui nous amène à faire confiance et à s'appuyer sur tout le monde. Tous les joueurs sont importants. À différentes périodes de la saison, nous devons pouvoir compter sur tous. Après la première personne sur laquelle on s'appuie, c'est le capitaine mais aussi les joueurs d'expérience. Parfois ça sera les joueurs plus jeunes. »

Après le match aller, vous aviez reconnu qu'il y avait eu des difficultés dans le jeu. Avez-vous pour objectif de gagner avec la manière ?

« Chaque match a ses particularités et ses complications. On veut toujours mieux faire. Wijnaldum, qui s'exprimait avant, parlait lui aussi d'une période d'adaptation et la nécessité de connaître les joueurs. On sait que ce sera un match difficile contre une bonne équipe qui joue à domicile. »

Quel est l'état de forme de l'équipe pour ce match ? Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Messi ? Est-il possible de le voir contre Bordeaux et avec la sélection argentine ?

« On espère que l'évolution sera bonne et qu'il pourra être rapidement avec nous. C'est tout ce que je peux dire. Pour mercredi, on sait que c'est un match où on a la responsabilité d'aller chercher un résultat. »

L'article continue ci-dessous

Vendredi, Leonardo disait que vous cherchiez les bonnes solutions. Travaillez-vous sur des choses précises ou tentez-vous plusieurs choses pour trouver la solution ?

« Le projet, nous l'avons. Les idées, nous les avons. La façon de les développer, nous le mettons en place. On est dans un processus de développement d'une équipe. Il y a plusieurs étapes que je ne veux pas développer. On se trouve dans une étape particulière qu'on essaye de développer. La philosophie est claire, l'identité est claire. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Les résultats sont bons et le processus d'adaptation des nouveaux va en s'améliorant. »

Vous avez joué avec trois défenseurs en cours de match contre Lille et Leipzig. Est-ce un système de jeu que vous avez envie de tester d'entrée de jeu avec le PSG ?

« Ce sont des schémas de jeu qui ne sont qu'un dessin figé en début de match. Ce n'est pas une animation. Notre équipe s'anime à trois, à quatre, bouge au milieu de terrain. Cela dépend aussi de la hauteur des joueurs sur le terrain, de notre manière de tenir le ballon. On peut jouer à plusieurs systèmes. Comme système fixe, nous pouvons débuter avec trois centraux. Mais nous cherchons la flexibilité, pas une image fixe. Cela demande de la compréhension. On espère qu'elle arrivera rapidement. »

On parle beaucoup de Messi, Neymar et Mbappé. Qu'attendez-vous du retour de Di Maria ?

« Vous me parlez d'un nom qui brille de lui-même dans le football. Il est là depuis six ans, il est très important. On peut toujours compter sur des joueurs comme lui. Je le répète : les équipes ont besoin d'équilibre, de cette capacité de tous les joueurs à s'investir dans toutes les phases de jeu. Le collectif reste le plus important. Si celui-ci fonctionne de manière parfaite, les individualités apparaîtront de manière naturelle. On continue de travailler sur cet équilibre. »