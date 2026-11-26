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L’entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, a répondu aux critiques croissantes visant le gardien Senne Lammens après une série d’erreurs retentissantes. L’international belge a vécu une soirée difficile en Ligue des champions face au Sporting, au point que les supporters se demandent si un changement s’impose avant le match de ce week-end contre Brentford.

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Une soirée cauchemardesque pour Lammens en Ligue des champions à Lisbonne

United a laissé échapper la victoire au Portugal au terme d’un match européen chaotique. Bruno Fernandes a inscrit un doublé pour les visiteurs, auquel Suarez a répondu par deux buts, tandis qu’ un but contre son camp inscrit en fin de match par le gardien du Sporting Kaique Pereira a été annulé pour une faute sur le Brésilien.

Lammens s’est retrouvé au cœur de ce scénario et sa soirée a tourné au cauchemar. Après avoir d’abord repoussé un penalty du Sporting, le gardien de 24 ans en a concédé un autre quelques minutes plus tard, avant d’offrir aux locaux une égalisation tardive. Malgré ces erreurs coûteuses, Pochettino est prêt à maintenir sa confiance à l’ancien gardien du Royal Antwerp.

Pochettino défend son gardien et souligne la responsabilité de la défense

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Pochettino a refusé de désigner Lammens comme seul responsable et a insisté sur le fait que tout l’effectif devait assumer sa part dans les erreurs défensives.

« Pour moi, ce genre de choses arrive. C’est le football, a déclaré Pochettino lors de sa conférence de presse d’après-match. Je soutiendrai toujours mon joueur si quelque chose se produit… Nous devons parler de responsabilité et il est aussi de notre responsabilité de lui fournir les meilleurs outils. »

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« Je pense que, sur ce type d’action, notre ligne défensive doit aussi mieux couvrir le gardien, parce que c’était très difficile. Il ne s’agit pas de rejeter la faute sur la ligne défensive, mais ce sont deux aspects que nous devons améliorer, des détails sur lesquels nous devons travailler. »

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L’Argentin a appelé son équipe à améliorer ses automatismes collectifs sur l’ensemble du terrain pour surmonter ses difficultés actuelles. Il a ajouté : « Parce que parfois, nous [disons] que les joueurs professionnels doivent toujours… il faut rappeler les concepts, rappeler les détails, jusqu’à ce que cela devienne une habitude. Et je pense que nous devons améliorer nos habitudes dans notre façon de défendre, d’attaquer, dans tous les domaines. »

« Rejetez la faute sur nous, parce que je pense que nous devons mieux gérer ce type de situation. Quand on est gardien, ce ballon n’est pas facile à négocier. Et on a toujours besoin de l’aide d’un coéquipier. Mais bien sûr, nous devons accepter ce défi, nous l’acceptons et nous sommes là pour essayer de progresser sur tous ces petits détails. Je suis certain que nous y parviendrons. »

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Une saison difficile et le verdict de Fernandes dans le vestiaire

Les erreurs commises à Lisbonne prolongent la saison difficile de Lammens, qui peine à se remettre de son cauchemar à la Coupe du monde . En 16 matches cette saison, il a encaissé 33 buts et n’a réussi qu’un seul match sans encaisser de but. Il avait auparavant offert un but à Bournemouth alors qu’il était sorti de sa ligne lors de la défaite 3-0 à domicile en octobre, puis relâché un tir de Nicolas Jackson lors du nul 4-4 face à Aston Villa.

Le capitaine de United, Fernandes, a néanmoins soutenu publiquement son gardien comme l’a fait son entraîneur et a écarté toute idée de lui faire porter seul la responsabilité dans le vestiaire : « Ça fait partie du football. Les erreurs font partie du football et elles peuvent entraîner des buts, mais ce n’est évidemment pas un sport individuel. Tout le monde doit donc assumer sa part de responsabilité pour tout ce que nous faisons de bien et de mal. »

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« Je pense donc que l’essentiel, le plus important, c’est de comprendre que nous devons rester unis dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela ne changera pas la confiance que nous avons les uns envers les autres. »

Brentford se profile, Darlow reste en attente

Pochettino n’est pas allé jusqu’à garantir que Lammens serait titularisé, mais sa défense publique montre que le gardien conserve la confiance de son nouvel entraîneur avant le match de ce week-end face à Brentford.

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Écarter le Belge reviendrait à faire appel à Karl Darlow, arrivé cet été en provenance de Leeds United. Sa doublure n’a toutefois disputé qu’un seul match en club cette saison : il était titulaire lors de la défaite 3-2 contre Brighton en Carabao Cup. Compte tenu de son faible temps de jeu, Lammens semble bien parti pour avoir rapidement l’occasion de rendre à son entraîneur la confiance qu’il lui accorde et de stabiliser la défense de United.