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Mauricio Pochettino estime que la sélection masculine des États-Unis accomplira de « grandes choses » à l’avenir après son dernier match à sa tête. L’entraîneur argentin a remercié les supporters et les joueurs avant de s’envoler pour l’Angleterre afin de prendre les rênes de Manchester United.

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Pochettino part sur une victoire

Pochettino a conclu son passage à la tête des États-Unis par une confortable victoire 2-0 contre Haïti mardi soir. Des buts spectaculaires de Christian Pulisic et Julian Hall ont assuré aux Américains une victoire 8-0 sur l’ensemble des deux matches en quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Moins impitoyables que lors du succès 6-0 à l’aller samedi , les États-Unis ont néanmoins complètement dominé la possession et exercé un pressing efficace à la perte du ballon. C’est précisément l’approche tactique que l’Argentin s’efforce de mettre en place depuis sa nomination en septembre 2024. Pochettino est parti pour l’Angleterre à bord d’un jet privé immédiatement après le match. Il doit diriger mercredi son premier entraînement en tant qu’entraîneur de Manchester United .

De « grandes choses » attendent les États-Unis

Malgré ce départ rapide, Pochettino s’en va convaincu que la sélection américaine est idéalement placée pour réussir à l’avenir. Lors de sa conférence de presse chargée d’émotion après le match, il a salué l’équilibre entre jeunesse et expérience au sein du groupe.

« Je suis sûr que ce groupe de joueurs accomplira de grandes choses à l’avenir. Je n’en doute pas », a déclaré Pochettino, cité par ESPN. « Des joueurs [expérimentés] associés à des plus jeunes, avec les talents qui arrivent : je pense que c’est une combinaison parfaite. »

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« Vu la façon dont ils prennent désormais les choses en main, je pense qu’il y a de quoi être fier de tous les joueurs, de l’ensemble du groupe et de tous les joueurs susceptibles d’être sélectionnés. »

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Des adieux émouvants à Cincinnati

L’Argentin a noué un lien fort avec les supporters américains durant son bref passage. Au TQL Stadium, les supporters ont scandé son nom après le coup de sifflet final, lui réservant des adieux touchants.

« Le lien avec les supporters m’a vraiment touché à la fin, a reconnu Pochettino. Je suis très reconnaissant et je serai toujours très reconnaissant de la façon dont tout le monde nous a traités dans ce pays. »

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« Bien sûr, c’est difficile parce que c’est émouvant, parce que j’aime vraiment ces gars, j’aime les joueurs, j’aime le staff, je vous aime, vous les supporters, et tout le reste. »

Quelle est la suite pour les États-Unis ?

Pochettino a confirmé qu’il ne participerait pas au choix de son successeur. Il s’est toutefois dit pleinement convaincu de la capacité de la Fédération américaine de football à trouver la bonne personne.

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L’ancien international américain Steve Cherundolo dirigera l’équipe lors de son dernier match de l’année, contre la Jamaïque le 13 décembre. Les États-Unis affronteront ensuite le Mexique en demi-finales de la Ligue des nations au SoFi Stadium en mars.