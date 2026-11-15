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Mauricio Pochettino n’a pas tardé à repérer les points faibles de son nouvel effectif à Manchester United, alors qu’il s’apprête à prendre officiellement les rênes de l’équipe à Old Trafford. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham serait prêt à recruter chez un rival de Premier League pour renforcer une défense qui a éprouvé de grandes difficultés lors des premiers mois de la saison.

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Pochettino cible le capitaine de Fulham pour renforcer une défense perméable

Selon The Telegraph, le défenseur de Fulham Calvin Bassey s’est imposé comme un candidat surprise pour renforcer la défense perméable de Manchester United lors de la réouverture du mercato en janvier. Nommé la semaine dernière pour succéder à Michael Carrick, Pochettino n’a pas tardé à évaluer l’effectif à Old Trafford et fait du recrutement d’un défenseur central une priorité.

Faire venir l’international nigérian de 26 ans sera toutefois loin d’être simple. Le nouvel entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, a confié le brassard de capitaine à Bassey cette saison et tient à le conserver. L’ancien défenseur des Rangers et de l’Ajax abordera la dernière année de son contrat actuel, même si le club de l’ouest de Londres dispose d’une option pour prolonger son séjour de 12 mois supplémentaires.

La polyvalence de Bassey et le manque de latéraux suscitent l’intérêt de Manchester United

La capacité de Bassey à évoluer efficacement au poste de latéral gauche serait un atout majeur aux yeux de Pochettino, qui étudie ses options tactiques. Luke Shaw a connu de nouvelles blessures, tandis que Diogo Dalot, utilisé pour le suppléer à ce poste, traverse une période décevante sur le flanc gauche.

L’arrivée d’un défenseur polyvalent offrirait immédiatement une solution à deux postes problématiques. Alors que l’avenir au club de son compatriote argentin Lisandro Martinez est lui aussi incertain, Pochettino souhaite apporter de la fiabilité à une défense qui manque de stabilité et de joueurs expérimentés en réserve.

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Une défense en déroute laisse Manchester United dans la zone de relégation

Le début de saison catastrophique de Manchester United le laisse dans la zone de relégation, avec seulement huit points après ses 10 premiers matches. Seuls Ipswich, promu cette saison, et Crystal Palace, dernier du classement, ont encaissé plus de buts que les 19 concédés jusqu’ici par United.

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Prochains matchs MUN Premier League 11:00 FUL

Le mandat de Carrick a véritablement basculé lors du match nul chaotique contre Aston Villa le week-end dernier (4-4). Manchester United a dû réagir dans le temps additionnel pour arracher un point après une nouvelle prestation émaillée d’erreurs, terminant la rencontre avec Leny Yoro et Ayden Heaven associés en défense centrale.

Un déplacement redoutable à Anfield avant le recrutement de janvier

Pochettino connaîtra d’emblée une épreuve difficile lorsqu’il dirigera l’équipe pour la première fois, la semaine prochaine, sur le terrain de Liverpool. Ce déplacement à Anfield, dans une atmosphère hostile, avec une défense diminuée et fragile mettra immédiatement à l’épreuve les capacités d’organisation de l’Argentin.

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En attendant que le mercato hivernal lui permette de tenter de recruter des joueurs comme Bassey, le nouvel entraîneur doit trouver le moyen de rendre son effectif actuel plus solide et de sortir Manchester United des trois dernières places.