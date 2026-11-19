Partager Suivez GOAL sur Google

Mauricio Pochettino a officiellement pris ses fonctions à Manchester United et cherche déjà à renforcer son effectif en recrutant parmi ses anciens internationaux. Selon les informations rapportées, l’entraîneur argentin fait d’un joueur de Liga qu’il connaît très bien depuis son passage à la tête de la sélection américaine une priorité.

Publicité

Manchester United envisage de recruter un défenseur de Villarreal en janvier

Selon The Daily Telegraph, Manchester United a évoqué la possibilité de recruter en janvier Alex Freeman, latéral de Villarreal âgé de 22 ans. Confirmé la semaine dernière comme successeur de Michael Carrick, Pochettino bénéficiera du soutien du club lors du prochain mercato pour recruter un latéral et un attaquant.

Freeman s’est épanoui depuis son arrivée à Villarreal en janvier 2026 et s’est imposé comme un joueur important de l’équipe première sous les ordres d’Inigo Perez. Après avoir débuté sa carrière comme ailier, il s’est installé au poste de latéral droit tout en montrant qu’il pouvait aussi évoluer à gauche.

L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a déjà dirigé Freeman avec la sélection américaine. Pochettino a offert au défenseur sa première sélection en équipe nationale A et l’a titularisé lors de quatre des cinq matches des États-Unis en Coupe du monde.

Pochettino élogieux sur le potentiel de Freeman au plus haut niveau

Pochettino avait exprimé son admiration pour Freeman en juin, après que le jeune joueur eut marqué lors de la victoire des États-Unis contre l’Australie en Coupe du monde. Revenant sur sa progression après le match, l’entraîneur argentin avait salué sa mentalité et son potentiel.

Publicité Publicité

« Il est très humble, il a un profil incroyable, il est toujours à l’écoute, a déclaré Pochettino. C’est un vrai plaisir d’être avec lui, de l’entraîner, et [c’est] un joueur incroyable. Pour moi, [il a le potentiel] de devenir l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. »

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Les renforts défensifs au cœur des priorités de Pochettino

Freeman n’est pas le seul international américain dans le viseur de Manchester United : le latéral gauche de Fulham Antonee Robinson et l’attaquant de la sélection américaine Folarin Balogun sont eux aussi associés à des transferts en janvier. Après avoir renoncé à investir massivement dans sa défense à quatre lors du précédent mercato, Manchester United pourrait chercher à renforcer son arrière-garde en 2027, et Zamora estime que Robinson pourrait faire partie des pistes envisagées.

S’exprimant auprès de GOAL, il a déclaré : « Je pense que oui. [Robinson] a fait preuve d’une assez grande régularité au poste de latéral au fil des années. Il pourrait être une option, avec toute l’expérience qu’il a acquise désormais. Il joue depuis de nombreuses années en Premier League et, bien sûr, au niveau international aussi. C’est donc un autre bon joueur qui continue de répondre présent pour Fulham. Pour être honnête, je suis curieux de voir comment ils vont s’en sortir sous les ordres d’[Alvaro] Arbeloa. »

Publicité

Liverpool attend Pochettino avant le mercato de janvier

Avant de se pencher sur les recrutements de janvier, Pochettino devra relever un premier défi sur le banc. Arrivé aujourd’hui à Manchester , le nouvel entraîneur se prépare à diriger son premier match, ce week-end, sur le terrain de Liverpool.

Les performances des joueurs dont dispose actuellement Manchester United au cours des prochaines semaines détermineront la liste définitive des recrues souhaitées par Pochettino cet hiver. S’il décide de retrouver Freeman, Manchester United devra convaincre Villarreal de se séparer en cours de saison d’un titulaire important.