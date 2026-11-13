Mauricio Pochettino nommé entraîneur de Manchester United : INEOS confirme la date de prise de fonctions du successeur de Michael Carrick

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Manchester United a officiellement confirmé la nomination de Mauricio Pochettino au poste de nouvel entraîneur après le licenciement de Michael Carrick. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea quittera son poste à la tête de l’USMNT pour prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford plus tard ce mois-ci.

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United se tourne vers l’ancien entraîneur de Tottenham

L’entraîneur de 54 ans prend les rênes d’un effectif qui végète actuellement dans la zone de relégation de Premier League. Il a signé un contrat de deux ans et demi à Old Trafford, selon The Mirror. United s’est empressé de s’attacher ses services après avoir limogé Carrick jeudi, mettant fin au mandat de l’Anglais après un bilan désastreux d’une victoire en 10 matches de championnat. Pochettino ne prendra pas immédiatement ses fonctions : il achèvera d’abord sa mission auprès de la sélection masculine des États-Unis lors de deux prochains matches contre Haïti.

Le club confirme son arrivée à Old Trafford

United a publié un communiqué précisant la date d’arrivée de l’Argentin : « Mauricio Pochettino a accepté de devenir l’entraîneur de l’équipe première masculine de Manchester United à compter du 18 novembre. »

Le communiqué apporte aussi des précisions sur la fin de sa mission internationale : « Le club a conclu un accord avec la Fédération américaine de football pour que Mauricio et son staff soient libérés une fois leurs responsabilités auprès de la sélection masculine des États-Unis achevées. »

United a également salué la réputation tactique de son futur entraîneur, soulignant sa capacité démontrée à mettre en place « un football offensif de haute intensité ».

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Carrick en fait les frais

Ce changement d’entraîneur met fin à des mois de spéculations publiques. United avait tenté d’attirer Pochettino à plusieurs reprises par le passé, lui préférant notamment Jose Mourinho, puis Erik ten Hag. Le club a finalement obtenu sa signature pour redresser une saison 2026-27 désastreuse.

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Son arrivée clôt officiellement le chapitre Carrick. Dans un communiqué publié jeudi au sujet de son limogeage, le club a déclaré : « Manchester United confirme que Michael Carrick a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine.

« Michael est revenu au club en janvier et a mené l’équipe à la troisième place de Premier League en remportant 12 des 17 derniers matches de la saison 2025/26. L’équipe a récolté plus de points que toute autre formation du championnat durant cette période.

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« Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion, extrêmement difficile, qu’un changement était nécessaire pour atteindre ses ambitions. »

Le communiqué se conclut par un hommage à l’entraîneur sortant : « Michael est, et restera toujours, une légende de Manchester United. Comme lorsqu’il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme depuis son retour au club. Nous garderons toujours un excellent souvenir de son leadership et de ses résultats la saison dernière. »

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Des débuts difficiles à Anfield en perspective

Pochettino sera d’emblée mis à rude épreuve. Après avoir achevé ses obligations auprès de la sélection masculine des États-Unis, il se rendra en Angleterre pour préparer ses débuts, dimanche prochain, sur le terrain de Liverpool, grand rival de United. Son principal défi sera de redonner confiance à un vestiaire divisé tout en mettant en place ses exigeants principes tactiques pour sortir United d’une lutte précoce pour le maintien.