Mauricio Pochettino : "Messi ? Tout entraîneur rêve d'entraîner les meilleurs"

Après la victoire du PSG à Troyes, Mauricio Pochettino n'a pu échapper aux questions concernant l'arrivée de Lionel Messi au PSG.

Paris a été mis en difficulté mais Paris a gagné. Conscient que la performance de son équipe n'était pas des plus étincelantes, Mauricio Pochettino rappelle que son équipe est encore en rodage mais qu'il attendait tout de même autre chose.

Quel est votre sentiment sur ce match ?

"C'était un match difficile d'entrée, on a commis quelques erreurs et concédé un but. Une équipe comme la nôtre doit faire mieux dans ce genre de situation. On a eu des bons moments et d'autres moins et dans ce moment on a concédé trop d'occasions ce que je n'ai pas vraiment apprécié. Nous sommes contents de prendre les trois points et de bien commencer le championnat."

N'est-ce pas un peu décevant de gagner de cette manière face à un promu ?

"Comme entraîneur de Paris, j'aurais espéré mieux mais il faut donner du crédit à Troyes qui a eu une proposition de jeu très intéressante. On est en début de saison et on est encore en rodage. Un entraîneur comme moi a toujours envie de gagner et si possible le plus largement possible."

L'actualité concernant Lionel Messi a-t-elle eu un impact sur la préparation du match ?

"Les joueurs sont des professionnels. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès aux informations et a vu que Lionel Messi ne continuerait pas à Barcelone. Son nom a été associé à différents clubs. Mais je crois que l'équipe est professionnelle et a fait abstraction de cela pour ce match. Et qu'elle va rester concentrée jusqu'à la fin du mercato."

Rêveriez-vous d'entraîner Messi ?

"Messi fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire et tout entraîneur rêve d'entraîner les meilleurs."

Comment avez-vous trouvé Mbappé qui est revenu il y a seulement trois semaines ?

"Kylian Mbappé est un joueur très professionnel qui est revenu en très bonne forme et qui a fait très attention à lui. Ce soir, c'était bien même s'il y a des choses à améliorer."